Wolke aus Saharastaub umschlingt Norditalien

Freitag, 06. März 2026 | 10:24 Uhr
saharastaub legt sich über südtirol
RAS
Von: luk

Piemont/Südtirol – Südtirol und der gesamte norditalienische Raum erleben einen sehr milden und sonnigen März. In Südtirol liegen die Nachmittagstemperaturen derzeit rund vier Grad über dem langjährigen Durchschnitt.

Allerdings herrscht dennoch getrübte Sicht. Schuld daran ist eine Wolke aus Saharastaub, die ihre Arme bis nach Europa ausstreckt. Am heutigen Freitag ist die Konzentration am größten, erklärt Südtirols Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Auch Meteorologe Andrea Vuolo aus dem Piemont berichtet von einem deutlichen Nachlassen der Luftqualität im norditalienischen Raum aufgrund des eintreffenden Saharastaubs. Begünstigt werde dies durch eine stabile Hochdrucklage.

Wie die regionale Umweltagentur Arpa Piemonte in ihrer jüngsten Mitteilung erklärt, liege über dem Maghreb und der Iberischen Halbinsel derzeit ein Tiefdruckgebiet, das von einem ausgedehnten Hochdruckfeld von Libyen bis nach Mitteleuropa blockiert werde. Diese Wetterkonstellation sorge einerseits für weitgehend stabiles Wetter im Piemont, begünstige jedoch zugleich den Transport großer Staubmengen aus den Wüstengebieten Marokkos und Algeriens in den Nordwesten Italiens.

Der einströmende Saharastaub führe laut Arpa zu einem deutlichen Anstieg der Feinstaubbelastung, insbesondere der PM10-Konzentration. Sowohl die Modellrechnungen des piemontesischen Luftqualitätsdienstes als auch die Prognosen des europäischen Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) gehen davon aus, dass der tägliche Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter in weiten Teilen des Piemonts bis Samstag überschritten wird. Laut Karte ist auch die Emilia-Romagana sowie das Veneto stark betroffen. Ausläufer erreichen auch Südtirol.

Neben den ohnehin erhöhten Emissionen aus Verkehr und Heizung, deren Anreicherung durch die beständige Hochdrucklage begünstigt wird, trägt somit auch der aus Nordafrika herangeführte Staub erheblich zur derzeit schlechten Luftqualität in Norditalien bei.

