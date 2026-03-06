Kronplatz: Auf der Skipiste kam es zum Eklat

Von: luk

Kronplatz – Auf dem Kronplatz ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen: Die Skistreife der Carabinieri aus Bruneck hat einen 25-jährigen Mann festgenommen, nachdem er trotz eines Annäherungsverbots eine junge Frau verfolgt und deren Begleiter angegriffen haben soll.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. Februar an der Talstation des Sessellifts „Plateau“. Gegen den jungen Mann bestand zu diesem Zeitpunkt bereits eine gerichtliche Schutzmaßnahme. Eine 18-jährige Studentin hatte im Januar Anzeige wegen Nachstellung erstattet, woraufhin ein Annäherungsverbot gegen den Mann verhängt worden war.

Trotz dieser Auflage soll der Mann die junge Frau auf dem Kronplatz aufgesucht und ihr gemeinsam mit einem befreundeten Studenten gefolgt sein. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte er die 18-Jährige zunächst verbal. Kurz darauf griff er den Begleiter der Studentin an und schlug ihm ins Gesicht.

Die beiden Betroffenen verständigten daraufhin die Skistreife der Carabinieri. Mithilfe der Aufnahmen der Videoüberwachung an der Liftanlage konnten die Exekutivbeamten den Ablauf des Geschehens eindeutig rekonstruieren.

Die Carabinieri spürten den mutmaßlichen Angreifer wenig später auf und nahmen ihn fest. Zunächst wurde er unter Hausarrest gestellt. Die Justiz bestätigte die Festnahme anschließend, der 25-Jährige befindet sich weiterhin unter Hausarrest.