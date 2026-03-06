Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kronplatz: Auf der Skipiste kam es zum Eklat
Trotz Annäherungsverbot war er plötzlich da

Kronplatz: Auf der Skipiste kam es zum Eklat

Freitag, 06. März 2026 | 10:45 Uhr
carabinieri
Schriftgröße

Von: luk

Kronplatz – Auf dem Kronplatz ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen: Die Skistreife der Carabinieri aus Bruneck hat einen 25-jährigen Mann festgenommen, nachdem er trotz eines Annäherungsverbots eine junge Frau verfolgt und deren Begleiter angegriffen haben soll.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. Februar an der Talstation des Sessellifts „Plateau“. Gegen den jungen Mann bestand zu diesem Zeitpunkt bereits eine gerichtliche Schutzmaßnahme. Eine 18-jährige Studentin hatte im Januar Anzeige wegen Nachstellung erstattet, woraufhin ein Annäherungsverbot gegen den Mann verhängt worden war.

Trotz dieser Auflage soll der Mann die junge Frau auf dem Kronplatz aufgesucht und ihr gemeinsam mit einem befreundeten Studenten gefolgt sein. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte er die 18-Jährige zunächst verbal. Kurz darauf griff er den Begleiter der Studentin an und schlug ihm ins Gesicht.

Die beiden Betroffenen verständigten daraufhin die Skistreife der Carabinieri. Mithilfe der Aufnahmen der Videoüberwachung an der Liftanlage konnten die Exekutivbeamten den Ablauf des Geschehens eindeutig rekonstruieren.

Die Carabinieri spürten den mutmaßlichen Angreifer wenig später auf und nahmen ihn fest. Zunächst wurde er unter Hausarrest gestellt. Die Justiz bestätigte die Festnahme anschließend, der 25-Jährige befindet sich weiterhin unter Hausarrest.

 

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
75
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
69
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
64
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
50
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
46
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 