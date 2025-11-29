Aktuelle Seite: Home > Sport > Rittner Buam SkyAlps verlieren ein Torfeuerwerk in Slowenien
HDD Jesenice setz sich knapp mit 6:5 durch

Rittner Buam SkyAlps verlieren ein Torfeuerwerk in Slowenien

Samstag, 29. November 2025 | 22:33 Uhr
March_Gianluca_Rittner_Buam_SkyAlps_Credits_Max_Pattis
Max Pattis
Schriftgröße

Von: ka

Jesenice – Sage und schreibe elf Treffer gab es im Aufeinandertreffen zwischen den Rittner Buam SkyAlps und dem HDD Jesenice am Samstagabend zu sehen. Am Ende musste sich Ritten bei den Slowenen knapp geschlagen geben: Die Partie endete mit 5:6 aus Sicht der Südtiroler.

Max Pattis

Auf Seiten der Rittner Buam SkyAlps gab es am Samstag einen Personalwechsel, und zwar bekam Backup-Goalie Florian Plattner erstmals in dieser Saison den Vorzug vor Colin Furlong. Und seine Vordermänner gingen im ersten Powerplay gleich in Führung, nach Assist von Cuglietta traf Welychka in die kurze Ecke (4.44). Doch postwendend kam die Antwort von Jesenice, die durch Zalokar, der sich im Slot drehte und abzog, ausglichen (5.21). Und es kam noch besser für die Gastgeber, denn im ersten Powerplay für die Slowenen legte Svetina mit einem präzisen Schuss das 2:1 nach (8.47). Ritten wankte kurz, fing sich aber gleich wieder und schrammte in der 12. Minute durch den Lattentreffer von Cuglietta am 2:2 vorbei. Das fiel aber noch im ersten Drittel, erneut schlugen die Blau-Roten im Powerplay zu, dieses Mal durch Crespi, der einen Rebound nach eigenem Schuss im Tor versenkte (19.12).

Und nach Wiederbeginn legten die Rittner Buam SkyAlps gleich das nächste Tor nach. Dieses Mal durfte sich Insam feiern lassen: Sein Schuss von der blauen Linie ging durch Freund und Feind vorbei und landete hinter Jesenice-Goalie Us im Netz – dem wurde die Sicht von Manuel Öhler geschickt genommen (21.08). Doch Ritten leistete sich in den ersten beiden Dritteln zu viele Strafen und ließ Jesenice so wieder die Chance zum Comeback. Das nutzten sie auch, wieder traf Svetina ins kurze Eck, wieder im Powerplay (26.29). Und es kam noch bitterer, denn Zajc legte aus dem tiefen Slot die 4:3-Führung für Jesenice nach, er wurde dabei von Sturm schön in Szene gesetzt (35.17). So lag Ritten nach Ende des zweiten Drittels im Rückstand.

Max Pattis

So drängten die Rittner Buam SkyAlps im Schlussdrittel auf die Aufholjagd und hatten zunächst Pech, als Cugliettas Schuss an den Pfosten knallte (46.). Dann war die große Chance in einem Powerplay da, doch Ritten scheiterte immer wieder am über sich hinauswachsenden Us. Besser machten es die Slowenen, die im Überzahlspiel das 5:3 durch einen Onetimer von Slivnik nachlegten (51.21). In den Schlussminuten fielen dann noch einmal einige Treffer: Zuerst verkürzte Ritten im Powerplay durch einen Direktschuss von Alderson (56.21), dann erhöhte Jesenice wieder mit einer schön zu Ende gespielten Aktion, die Burgar ins Netz beförderte (57.31) und zu guter Letzt gelang Ritten durch einen Abfälscher von Felicetti nach Crespi-Schuss der erneute Anschluss (58.36). Die Buam warfen noch einmal alles nach vorne, doch vergebens: Das Torfeuerwerk ging an Jesenice.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

HDD Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)

Tore: 0:1 Welychka (4.44/PP1), 1:1 Zalokar (5.21), 2:1 Svetina (8.47/PP1), 2:2 Crespi (19.12/PP1), 2:3 Insam (21.08), 3:3 Svetina (26.29/PP1), 4:3 Zajc (35.17), 5:3 Slivnik (51.21/PP1), 5:4 Alderson (56.21/PP1), 6:4 Burgar (57.31), 6:5 Felicetti (58.36)

Bezirk: Salten/Schlern

