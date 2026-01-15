Rivalität mit Alcaraz ist Ansporn für Sinner

Von: luk

Melbourne – Jannik Sinner startet bei den Australian Open mit klaren Zielen in die neue Tennissaison. Der Weltranglistenzweite will in Melbourne seinen Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres verteidigen und langfristig wieder die Nummer eins der Welt werden. “Die Rückkehr an die Spitze ist eines der Saisonziele, aber es wird nicht einfach. Ich werde mich der Herausforderung stellen”, sagte der Südtiroler im Interview mit dem australischen TV-Sender 9News.

Sinner zeigte sich mit seiner Vorbereitung sehr zufrieden. “Ich habe sehr gut trainiert, die Wintervorbereitung war ausgezeichnet. Körperlich fühle ich mich gut”, erklärte der nunmehr 24-Jährige. Saisonstarts seien zwar immer mit gewissen Unsicherheiten verbunden, “gleichzeitig geben mir die Ergebnisse der Vergangenheit viel Sicherheit und Vertrauen.”

Ein zentrales Thema bleibt die Rivalität mit dem Spanier Carlos Alcaraz. Beim Turnier in Melbourne kann es zu einem direkten Duell nur im Finale kommen. “Unsere Rivalität motiviert mich. Es ist schön, Teil davon zu sein”, so Sinner. In der Weltrangliste hat Alcaraz beim Australian Open deutlich mehr Punkte zu gewinnen: Bis zu 1.600 Zähler sind möglich, während Sinner maximal seine bisherigen 11.500 Punkte verteidigen kann.

Entscheidend für den weiteren Saisonverlauf wird für Sinner vor allem die Phase von Februar bis Mai bis zu den Rom Masters. In diesem Zeitraum konnte er im Vorjahr wegen einer Zwangspause keine Punkte sammeln. Alcaraz hingegen verliert in den kommenden Monaten 2.340 Punkte aus dem Ranking.

Bestätigt wurde zudem die weitere Zusammenarbeit mit Trainer Darren Cahill. “Wir hatten am Ende des Jahres ein gutes Gespräch und haben beschlossen, mindestens eine weitere Saison zusammenzuarbeiten”, sagte Sinner. Mit Cahill fühle sich das gesamte Team “sicher im eigenen Eck”. Besonders in Australien sei die Zusammenarbeit mit einem australischen Teammitglied ein zusätzlicher Pluspunkt: “Natürlich werden wir versuchen, das Maximum herauszuholen.”