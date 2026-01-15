Aktuelle Seite: Home > Sport > Rivalität mit Alcaraz ist Ansporn für Sinner
Südtiroler Tennis-Ass will wieder an die Spitze

Rivalität mit Alcaraz ist Ansporn für Sinner

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 14:40 Uhr
Wechselspiel von Carlos Alcaraz/l. und Jannik Sinner am Ranking-Thron
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/SARAH STIER
Schriftgröße

Von: luk

Melbourne – Jannik Sinner startet bei den Australian Open mit klaren Zielen in die neue Tennissaison. Der Weltranglistenzweite will in Melbourne seinen Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres verteidigen und langfristig wieder die Nummer eins der Welt werden. “Die Rückkehr an die Spitze ist eines der Saisonziele, aber es wird nicht einfach. Ich werde mich der Herausforderung stellen”, sagte der Südtiroler im Interview mit dem australischen TV-Sender 9News.

Sinner zeigte sich mit seiner Vorbereitung sehr zufrieden. “Ich habe sehr gut trainiert, die Wintervorbereitung war ausgezeichnet. Körperlich fühle ich mich gut”, erklärte der nunmehr 24-Jährige. Saisonstarts seien zwar immer mit gewissen Unsicherheiten verbunden, “gleichzeitig geben mir die Ergebnisse der Vergangenheit viel Sicherheit und Vertrauen.”

Ein zentrales Thema bleibt die Rivalität mit dem Spanier Carlos Alcaraz. Beim Turnier in Melbourne kann es zu einem direkten Duell nur im Finale kommen. “Unsere Rivalität motiviert mich. Es ist schön, Teil davon zu sein”, so Sinner. In der Weltrangliste hat Alcaraz beim Australian Open deutlich mehr Punkte zu gewinnen: Bis zu 1.600 Zähler sind möglich, während Sinner maximal seine bisherigen 11.500 Punkte verteidigen kann.

Entscheidend für den weiteren Saisonverlauf wird für Sinner vor allem die Phase von Februar bis Mai bis zu den Rom Masters. In diesem Zeitraum konnte er im Vorjahr wegen einer Zwangspause keine Punkte sammeln. Alcaraz hingegen verliert in den kommenden Monaten 2.340 Punkte aus dem Ranking.

Bestätigt wurde zudem die weitere Zusammenarbeit mit Trainer Darren Cahill. “Wir hatten am Ende des Jahres ein gutes Gespräch und haben beschlossen, mindestens eine weitere Saison zusammenzuarbeiten”, sagte Sinner. Mit Cahill fühle sich das gesamte Team “sicher im eigenen Eck”. Besonders in Australien sei die Zusammenarbeit mit einem australischen Teammitglied ein zusätzlicher Pluspunkt: “Natürlich werden wir versuchen, das Maximum herauszuholen.”

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
74
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
44
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
31
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Kommentare
31
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Europäer schicken Soldaten nach Grönland – USA bleiben hart
Kommentare
27
Europäer schicken Soldaten nach Grönland – USA bleiben hart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 