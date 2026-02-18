Rodelrennen der Betreuten der Werkstätten Pustertal

Von: Ivd

Toblach – Letzten Dienstag fand in der Nordic Arena in Toblach das alljährliche Rodelrennen der Betreuten der teilstationären Strukturen der Bezirksgemeinschaft Pustertal statt. Knapp 100 Betreute der Werkstätten der Bezirksgemeinschaft Pustertal haben sich gemeinsam mit den Betreuerteams auf nach Toblach gemacht, um dort ein spannendes und vor allem Spaß bringendes Rodel-Wettrennen zu bestreiten. Angetreten wurde wie immer in vier verschiedenen Kategorien. Ein gemeinsames Mittagessen mit anschließender Preisverteilung, Tanz und Musik machten den Tag für alle Beteiligten zu einem sehr gelungenen Erlebnis.

Es ist vor allem der Spaß, der jedes Jahr beim traditionellen Rodelrennen der Strukturen der Bezirksgemeinschaft Pustertal an oberster Stelle steht. Und genau so war es auch heuer wieder. Ausgerüstet mit Helm ging es für die Betreuten in den vier verschiedenen Kategorien Frauen Einzel, Herren Einzel, Frauen Doppel und Herren Doppel mit Schwung über den kurzen Abhang in der Nordic Arena in Toblach. Angefeuert wurden die Teilnehmenden von der Strukturleiterin des Sozialzentrums Toblach, Doris Oberparleiter, die mit viel Humor durchs Rennen führte. Vom Bezirksausschuss waren Margareth Schöllberger und Maria Pia Pizzolli gekommen, und bereicherten die Veranstaltung mit erfrischenden Grußworten und tatkräftiger Unterstützung beim Rodeln. Für die Gemeinden Toblach und Innichen waren Florian Steinwandter und Rosmarie Rienzner Gäste des Rennens.

Im Ziel gab es für alle Rodler eine kleine Verpflegung der Bäckerei Amhof und Happacher. Ein herzliches Dankeschön dafür.

Nach dem Rennen, welches die Teilnehmenden gut und sicher überstanden haben, ging es für alle Beteiligten ins Restaurant der Nordic Arena, wo ein leckeres Mittagessen bereitstand. Die anschließende Preisverteilung, welche gekonnt und mit viel Feingefühl vom Direktor der Sozialdienste, Patrick Psenner, zelebriert wurde, ließ viele Herzen höher Schlagen und zauberte den Siegern ein breites Lächeln ins Gesicht. Während es für die Erstplatzierten einen Pokal vom Sozialzentrum Trayah und für die Vorletzten einen „Potzapreis“ vom Sägemüllerhof gab, konnten sich alle Teilnehmenden über eine Medaille vom Sozialzentrum La Spona und ein paar Kekse der Firma Loacker freuen. Vielen Dank auch dafür.

Ein besonderer Dank geht an Hans Kirchler, Robert Schwärzer und Margareth Festini Kromer, welche als Freiwillige die Veranstaltung unterstützten und mit großem Engagement dabei waren. Ebenso bedankt sich die Bezirksgemeinschaft Pustertal bei der Nordic Arena und dem Tourismusverein Toblach für die Zurverfügungstellung der Struktur und die Vorbereitung der Piste, bei den Mitarbeiterinnen des Weißen Kreuzes für ihren Dienst bei der Veranstaltung, bei den Pragser Schiliften für das Leihen der Helme und bei den Zuschauern für das tatkräftige Anfeuern.

Ein besonders herzliches Dankeschön geht abschließend an das gesamte Team des Sozialzentrums Toblach für die einwandfreie Organisation der Veranstaltung und an alle Beteiligten fürs Mitmachen. „Es war für uns alle sehr schön, in Zeiten von Olympia, auch bei uns eine „kleine Olympiade“ feiern zu können“, zeigt sich der Direktor Patrick Psenner zufrieden. Und zufrieden waren auch alle Betreuten aus den Strukturen und fiebern jetzt schon dem Rodelrennen 2027 entgegen.