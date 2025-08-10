Rodionov holt Challenger-Titel in Bonn

Von: apa

Jurij Rodionov hat am Sonntag das Endspiel des Tennis-Challenger-Turniers in Bonn gewonnen und seinen insgesamt achten Titel auf diesem Level gefeiert. Der als Nummer sieben gesetzte 26-Jährige besiegte den Kasachen Timofej Skatow nach 2:14 Stunden 3:6,6:2,6:4. Rodionov, der seit kurzem von Ex-Profi Gilbert Schaller betreut wird, verbessert sich im ATP-Ranking von der 185. in etwa an die 154. Stelle.

Am Abend hat auch noch Lukas Neumayer in Cordenons die Chance auf einen Erfolg auf Challengerniveau. Er trifft auf den Serben Dusan Lajovic.