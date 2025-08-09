Rodionov nach Sieg gegen Schwärzler im Bonn-Finale

Von: apa

Jurij Rodionov ist am Samstag ins Finale des Tennis-Challenger-Turniers von Bonn eingezogen. Der als Nummer sieben gesetzte 26-Jährige behielt im ÖTV-Duell mit Joel Schwärzler mit 1:6,6:2,6:4 die Oberhand und kämpft am Sonntag gegen den Kasachen Timofej Skatow um den Titel. Ebenfalls um den Turniersieg spielt mit Lukas Neumayer ein anderer Österreicher in Cordenons. Nach einem 6:1,6:3 über den topgesetzten Spanier Carlos Taberner geht es nun gegen den Serben Dusan Lajovic.