Aktuelle Seite: Home > Sport > Rodlerinnen Egle/Kipp holen in Lake Placid ersten Saisonsieg
ÖRV-Duo in den USA siegreich

Rodlerinnen Egle/Kipp holen in Lake Placid ersten Saisonsieg

Samstag, 20. Dezember 2025 | 20:48 Uhr
ÖRV-Duo in den USA siegreich
APA/APA/dpa/Robert Michael
Schriftgröße

Von: apa

Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp haben beim Kunstbahn-Rodelweltcup in Lake Placid ihren ersten Saisonerfolg fixiert. Die Doppelsitzer-Weltmeisterinnen gewannen am Samstag vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,284 Sek.) sowie Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (USA/0,809). Mit ihrem 15. Weltcupsieg übernahmen Egle/Kipp die Führung in der Gesamtwertung. Bei den Männern wurden Yannick Müller und Armin Frauscher Dritte, wie auch Wolfgang Kindl im Einer.

“Wir haben die Woche über sehr gut gearbeitet und heute unsere besten Läufe ausgepackt. Die Trainer machen einen super Job, wir fühlen uns am Schlitten im Moment extrem wohl”, sagte Selina Egle. Kindl fuhr seine erste Podestplatzierung in dieser Saison ein – und das nach Platz fünf zur Halbzeit. “Ich habe nicht viel verändert, mich auf mich selbst fokussiert. Der erste Lauf war nicht fehlerfrei und auch im zweiten war es nicht ideal, aber es war genug fürs Podium. Ich bin richtig glücklich, heuer endlich einmal angeschrieben zu haben”, resümierte Kindl.

Der 37-jährige Tiroler hatte einen Rückstand von 0,203 Sekunden auf den deutschen Sieger Felix Loch, der vor seinem Landsmann Max Langenhan (+0,054) seinen 54. Weltcupsieg feierte. Kindl profitierte auch von einem Fehler von Jonas Müller, der dadurch als Vierter (+0,220) knapp dahinter landete. Müller verlor dadurch seine Führung im Gesamt-Klassement um einen Zähler an Loch. Tagessechster wurde Nico Gleirscher (+0,331), Rang zehn belegte David Gleirscher (+0,739). Als Abschluss auf der US-Bahn fand auch noch das Mixed-Rennen statt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
98
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
38
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Kommentare
32
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Senator Durnwalder: “Grünes Licht für Neubau des Bozner Gefängnisses”
Kommentare
28
Senator Durnwalder: “Grünes Licht für Neubau des Bozner Gefängnisses”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 