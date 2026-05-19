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C. Ronaldo steht kurz vor seinem nächsten WM-Abenteuer

Ronaldo in Portugals Kader – Sechste WM für 41-Jährigen

Dienstag, 19. Mai 2026 | 15:08 Uhr
C. Ronaldo steht kurz vor seinem nächsten WM-Abenteuer
APA/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE
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Von: APA/dpa/Reuters

Die sechste Fußball-WM-Teilnahme von Superstar Cristiano Ronaldo ist seit Dienstag fix: Der 41-jährige Portugiese wurde wie erwartet von Trainer Roberto Martinez in das vorerst 27-köpfige Aufgebot des Europameisters von 2016 berufen. Neben Ronaldo nominierte Martinez mit dessen Al-Nassr-Kollegen Joao Felix und Ruben Neves (Al Hilal) zwei weitere Profis, die bei Clubs in Saudi-Arabien spielen. Von Paris St. Germain sind Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha und Goncalo Ramos dabei.

Offensiv sollen Bruno Fernandes von Manchester United und Bernardo Silva von Stadtrivale City den Takt angeben. Portugal geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner wartet. Zudem treffen die Iberer auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo. Wie Ronaldo wird wohl auch Lionel Messi bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zum sechsten Mal WM-Luft schnuppern. Das hat noch kein Spieler zuvor geschafft. Die Argentinier treffen am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas im zweiten Gruppenspiel auf Österreich.

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