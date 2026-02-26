Ronaldo kauft Anteile an spanischem Zweitligisten

Von: APA/dpa

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich beim spanischen Zweitligisten UD Almeria eingekauft. Der Portugiese sicherte sich über seine Firma CR7 Sports Investments 25 Prozent der Anteile an dem Club, wie Almeria mitteilte. “Seit langem ist es mein Ziel, über den Platz hinaus einen Beitrag zum Fußball zu leisten. UD Almeria ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial”, wurde der 41-jährige Portugiese zitiert.

Mehrheitsanteilseigner und Präsident des Clubs ist Mohamed Al Khereiji und dessen SMC-Gruppe aus Saudi-Arabien. Ronaldo spielt seit 2023 in der saudischen Liga für Al Nassr. Al Khereiji ist eine mit Al Nassrs Tätigkeiten wirtschaftlich eng verbundene Person. Almeria peilt den Aufstieg in La Liga an und liegt aktuell auf Rang drei.