Rossi bleibt bei Minnesota – 15 Mio. Dollar für drei Jahre

Von: APA/Reuters

Marco Rossi darf sich auch kommende Saison im Dress von Minnesota Wild versuchen. Das gab der Club der National Hockey League (NHL) am Freitag bekannt, nachdem zuvor “The Athletic” darüber berichtet hatte. Laut General Manager Bill Guerin habe der 23-jährige Vorarlberger einen 15 Millionen Dollar (12,89 Mio. Euro) schweren Dreijahresvertrag unterschrieben. Sein alter Kontrakt war mit Ende der vergangenen Saison ausgelaufen, danach war die Zukunft des Centers lange unklar.

“Ich bin erleichtert, dass das jetzt erledigt ist. Es ist ein großartiges Gefühl. Nun kann ich mich wieder voll und ganz auf den Sport konzentrieren”, sagte Rossi, der sich aktuell in seiner Heimat fit hält. Mit seinem neuen Vertrag befindet er sich in der internen Gehaltsrangliste auf dem vierten Platz. Viel wichtiger ist ihm der sportliche Aspekt. “Ich denke immer von Jahr zu Jahr und mache mir heute keine Gedanken, was im dritten Jahr ist. Mein Fokus gilt ganz dem Team. Ich freue mich schon, wenn es wieder rüber geht und ich die Jungs sehe. Wir haben viel vor. Das ultimative Ziel ist natürlich, den Stanley Cup zu gewinnen”, erläuterte Österreichs Aushängeschild.

Karrierebestwerte 2024/25

Rossi war im vergangenen Grunddurchgang mit 24 Toren und 36 Assists zweitbester Scorer seines Teams, das waren genauso wie die 60 Punkte Karriere-Bestwerte für ihn. Trotzdem wurde er von Trainer John Hynes in der gegen die Vegas Golden Knights verlorenen 1. Play-off-Runde in die vierte Linie zurückversetzt. Der Center erhielt die drittwenigste Eiszeit der gesamten Mannschaft, verbuchte aber zwei Tore und einen Assist.

In 185 Karrierespielen während vier Saisonen brachte es Rossi auf 45 Tore und 56 Assists. Er ist der dritte Österreicher neben Thomas Vanek (11 Mal) und Michael Grabner (4 Mal), der auf mehrere Saisonen mit 20 oder mehr Saisontoren verweisen kann. In den vergangenen beiden Saisonen verpasste er keines der 82 Spiele in der Regular Season. Rossi war 2020 in der 1. Runde gedraftet worden, hatte in der gesamten Saison 2020/21 aufgrund von Nachwirkungen einer Coronainfektion aber nicht spielen können.

NHL-Start am 7. Oktober

Der ÖEHV-Star verbrachte den Sommer in Österreich, wo er auch zwei Trainingscamps für Kinder in Feldkirch und Graz veranstaltet hat. Mitte September starten die Trainingscamps der NHL-Vereine, Rossi reist in der ersten September-Woche nach Nordamerika. Ab 7. Oktober wird in der besten Liga der Welt wieder um Siege gekämpft.