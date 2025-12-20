Aktuelle Seite: Home > Sport > Rossi setzt Siegeszug mit Neo-Team Vancouver fort
Rossi und die Canucks auf der Erfolgswelle

Rossi setzt Siegeszug mit Neo-Team Vancouver fort

Samstag, 20. Dezember 2025 | 10:05 Uhr
Rossi und die Canucks auf der Erfolgswelle
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
Schriftgröße

Von: apa

Marco Rossi hat im Trikot der Vancouver Canucks auch sein drittes Spiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gewonnen. Eine Woche nachdem der Vorarlberger im Rahmen eines Blockbuster-Trades von Minnesota nach Kanada gewechselt war, gewannen die Canucks auf Long Island gegen die heimstarken New York Islanders 4:1. Rossi brachte es diesmal auf über 19 Minuten Eiszeit.

Zu den Matchwinnern der Canucks avancierten Linksaußen Kiefer Sherwood und Schlussmann Thatcher Demko. Dem 30-jährigen Sherwood gelang sein dritter NHL-Hattrick, und Demko musste bei 23 Schüssen der Hausherren nur einmal, zum 1:3, hinter sich greifen.

Neuzugänge “dürfen so weitermachen”

Vor dem Trade wies Vancouver als NHL-Schlusslicht noch einen Rückstand von acht Punkten auf einen Play-off-Platz auf. Mittlerweile ließen sie die Seattle Kraken sowie die Nashville Predators hinter sich, der Rückstand reduzierte sich auf sechs Zähler.

Einen maßgeblichen Anteil daran haben die Neuzugänge Zeev Buium, Liam Öhgren und Rossi, wie auch Tormann Demko befand: “Wir bauen sie in unsere Struktur ein, und sie spielen gut. So dürfen sie weitermachen.” Am Samstag sind die Canucks in Boston gefordert, zwei Tage später bei den Philadelphia Flyers.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
94
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
51
Freispruch trotz 2,15 Promille
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
37
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Kommentare
36
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 