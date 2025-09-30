Aktuelle Seite: Home > Sport > Rossis Sturmpartner Kaprisow unterschreibt NHL-Rekordvertrag
Rossis Sturmpartner Kaprisow unterschreibt NHL-Rekordvertrag

Dienstag, 30. September 2025 | 16:58 Uhr
Von: apa

Die Minnesota Wild haben ihren Superstar mit einem Rekordvertrag ausgestattet. Kirill Kaprisow, Sturmpartner des Österreichers Marco Rossi, unterschrieb beim Club aus St. Paul einen Achtjahresvertrag über 136 Millionen Dollar (116 Mio. Euro), also 17 Mio. Dollar pro Saison. Es ist der höchstdotierte Vertrag in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL und gilt ab Sommer 2026. Anfang September hatte der linke Flügel ein Angebot über 128 Mio. Dollar abgelehnt.

Der Russe übertraf damit seinen Landsmann Alexander Owetschkin, der im Jahr 2008 für 124 Mio. Dollar einen Vertrag über 13 Jahre bei den Washington Capitals unterzeichnet hatte. Owetschkin ist seit Anfang April der beste Torschütze in der Geschichte der NHL. In der bevorstehenden Saison ist der Deutsche Leon Draisaitl, für die Edmonton Oilers Torschützenkönig der Liga, mit einem Jahresgehalt von 14 Mio. Dollar der bestbezahlte Spieler.

Kaprisow hat in der vergangenen Saison in 41 Spielen 25 Tore und 31 Assists verbucht und gilt als bester Spieler in der Geschichte der Wild. Der 28-Jährige bildet in der Vorbereitung für die am 7. Oktober beginnende NHL-Saison mit dem Vorarlberger Center Marco Rossi und Matt Boldy die erste Sturmreihe von Minnesota. Rossi, in der vergangenen Saison mit 24 Toren und 36 Assists hinter Boldy zweitbester Scorer seines Teams, hat Ende August einen Dreijahresvertrag über 15 Mio. Dollar unterzeichnet.

