„Rote Göttin“ unter dem Hammer

Von: mk

New York – Der Wagen, mit dem Schumacher seine finale Formel-1-Saison bestritten hat, steht in New York bei Sotheby’s zum Verkauf.

Von Donnerstag, den 14.November bis Dienstag, den 19. November nimmt das renommierte Auktionshaus Gebote für den Ferrari 248 F1 aus dem Jahre 2006 entgegen. Falls ihr jetzt gehofft habt, das perfekte Last Minute Weihnachtsgeschenk gefunden zu haben, müssen wir euch leider enttäuschen. Zumindest die meisten von euch. Zuletzt wechselte ein Schumacher-Ferrari aus der Saison 2003 für umgerechnet etwas über 15 Millionen Euro den Besitzer.

Michael Schumacher ist gemeinsam mit Lewis Hamilton und jeweils sieben Weltmeistertiteln Rekordweltmeister der Formel 1. Auch wenn er mit dem nun zum Verkauf stehenden Chassis mit der Nummer 254 den achten Weltmeistertitel und damit den Titel als alleiniger Rekordhalter knapp verpasst hat, ist das Fahrzeug selbst eine Klasse für sich. Schumacher fuhr mit ihm nicht nur fünf Grand-Prix-Siege ein – darunter auch seinen letzter Triumph am Hockenheimring. Er brach mit der „Roten Göttin“ auch den Pole-Position-Rekord, den sein Idol Ayrton Senna einige Jahre zuvor aufgestellt hatte.

Schumacher, der nach mehreren Jahren Pause 2010 für Mercedes in die Königsklasse des Motorsports zurückgekehrt war, verunglückte 2013 bei einem Skiunfall schwer und ist seitdem nicht mehr öffentlich aufgetreten. Zuletzt machte sein Sohn Mick, ebenfalls Rennfahrer, abseits der Strecke Schlagzeilen. Im Buch „Inside Mercedes F1“ des Briten Matt Whyman spricht der 25-Jährige sehr emotional über das Verhältnis zu seinem Vater und darüber, wie dieser ihn geprägt hat.