Rovereto erobert Pergine

Von: mk

Pergine – Beim 54. Città di Pergine und der sechsten Etappe der Mountain Tennis Trophy kämpften 110 Spielerinnen und Spieler im Open und 113 Talente beim Jugendturnier um Titel, Rekorde und ein paar unvergessliche Matchbälle

Was für ein zehn Turniertage in Pergine. Die 54. Auflage des Città di Pergine war heuer erstmals Teil der Mountain Tennis Trophy, der größten regionalen Turnierserie – und hat gleich bewiesen, warum sie dort hingehört. 80 Herren und 30 Damen kämpften um die Titel in den Open-Kategorien, während parallel beim GIOVANILE – Memorial Giulia Beber gleich 113 Nachwuchsspieler zeigten, wer in ein paar Jahren die Konkurrenz sein wird. Ein Turnier, zwei Geschichten, jede Menge Emotionen.

Der Meister schlägt seinen Schüler

Die Herren-Krone ging an Nicola Carollo, mit 24 Jahren an Nummer 4 gesetzt – und das Finale hatte einen ganz besonderen Beigeschmack. Sein Gegner: Giulio Pugliese, 20 Jahre jung, vom selben Verein CT Rovereto. Und, das macht die Sache noch pikanter, sein eigener Schützling. Carollo ist nämlich Puglieses Trainer.

Pugliese war bis dahin ohne Satzverlust durchmarschiert und lieferte auch im Finale eine Top-Leistung ab. Die Partie war hochklassig, beide suchten den Punkt konsequent mit Winnern, die Ballwechsel spektakulär. Am Ende entschied die Erfahrung: 7:5, 6:3 für Carollo, der schon im Halbfinale gegen Pietro Pecoraro erst im Champions-Tiebreak zittern musste.

Nach dem Sieg zeigte sich Carollo fair und respektvoll: “Molto combattuta, devo dire che Giulio ha giocato un’ottima partita. Ci conosciamo entrambi benissimo perché giochiamo insieme e lo alleno.” Sein Fazit: der dritte Sieg in Pergine, und er hofft schon auf den vierten im nächsten Jahr.

Visentin: Die Lehrerin gibt die Lektion

Bei den Damen war Elisa Visentin schlicht überragend. In drei Matches gab sie gerade einmal sechs Games ab – eine Machtdemonstration, die noch bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, dass sie normalerweise gar keine Turniere spielt, sondern für den TC Rungg nur in der Serie B aktiv ist. Ihr Freund Lorenzo Schmid, Chef-Trainer des CT Pergine und Organisator des Turniers, dürfte sich besonders gefreut haben.

Im Finale gegen Giulia Sophy Stefan war Visentin defensiv blitzschnell unterwegs und zwang ihre Gegnerin immer wieder in Fehler – 6:1, 6:3 am Ende. Für Stefan war es bereits die zweite Finalniederlage in Serie, nachdem sie auch in Riva im Endspiel gescheitert war.

Visentin selbst zeigte sich nach dem Matchball überrascht. Auch ohne viel Turnierpraxis bleibt sie eine echte Wettkämpferin.

CT Rovereto räumt ab

Die große Geschichte des Wochenendes trägt aber einen Vereinsnamen: CT Rovereto. Beide Open-Titel gingen an Spieler des Clubs, dazu Finalist Pugliese – ein Wochenende zum Vergessen für die Konkurrenz, zum Feiern für Rovereto. Passend dazu war auch Chefcoach Luca Stoppini mit seiner Frau vor Ort und durfte gleich noch einen Familienerfolg miterleben: Sohn Nicolò Stoppini gewann die U14.

Bei der Conclusione 3ª categoria setzte sich Nikola Anton Siychanov (CT Borgo) klar durch, zunächst gegen Vittorio De Nardis (6:2, 6:3) und im Finale gegen Vittorio Camerino vom CT Pergine (6:2, 6:0).

Beim Memorial Giulia Beber gab es in allen Altersklassen packende Duelle: Von Federico Durin (U10) über Rafael Menghini und Benedetta Zuani (U12) bis zu den Marathon-Matches in der U14, wo sich Laura Lemeshev und Nicolò Stoppini jeweils erst im Match-Tiebreak durchsetzten. In der U16 überzeugte Leo Tschager mit einem soliden 6:3, 6:3 gegen Gabriel Tomasi.

Alle Ergebnisse im Überblick

HERREN – Halbfinale

(4) Nicola Carollo (2.6, CT Rovereto) b. Pietro Pecoraro (2.5, CT Trento) 6-2 3-6 10-5

Giulio Pugliese (2.6, CT Rovereto) b. (3) Mattia Lotti (2.6, CT Pergine) 6-3 6-2

HERREN – Finale

(4) Nicola Carollo (2.6, CT Rovereto) b. Giulio Pugliese (2.6, CT Rovereto) 7-5 6-3

DAMEN – Halbfinale

(1) Elisa Visentin (2.4, TC Rungg) b. Virginia Carnino (2.5, Tennis Club Padova) 6-1 6-1

(2) Giulia Sophy Stefan (2.5, CT Bardolino) b. Giulia Zoppas (Società Tennis Bassano) 6-2 6-1

DAMEN – Finale

Elisa Visentin (2.4, TC Rungg) b. Giulia Sophy Stefan (2.5, CT Bardolino) 6-1 6-3

CONCLUSIONE 3ª CATEGORIA

Nikola Anton Siychanov (CT Borgo) b. Vittorio De Nardis (CT Trento) 6-2 6-3

Finale: Nikola Anton Siychanov (CT Borgo) b. Vittorio Camerino (CT Pergine) 6-2 6-0

GIOVANILE – MEMORIAL GIULIA BEBER 2026

U10: Federico Durin b. Pietro Pisanu 6-1 6-0

U12: Rafael Menghini b. Martin Di Cecco (n.d.)

Benedetta Zuani b. Eleonora Cappelletti 7-6 6-0

U14: Laura Lemeshev b. Alessandra Secchi 6-3 2-6 12-10

Nicolò Stoppini b. Simone Keller 0-6 7-5 10-7

U16: Leo Tschager b. Gabriel Tomasi 6-3 6-3