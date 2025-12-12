Aktuelle Seite: Home > Sport > Rückschlag für Leipzig – 1:3 bei Union Berlin
Union Berlin jubelte gegen Leipzig

Rückschlag für Leipzig – 1:3 bei Union Berlin

Freitag, 12. Dezember 2025 | 22:37 Uhr
Union Berlin jubelte gegen Leipzig
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Schriftgröße

Von: apa

Für RB Leipzig hat es am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Rückschlag gesetzt. Die Sachsen kassierten gegen Union Berlin eine 1:3-Auswärtsniederlage und könnten damit von Dortmund am Sonntag auf Platz drei verdrängt werden. Oliver Burke (57.), Ilyas Ansah (63.) nach Vorlage des in der 59. Minute eingetauschten Christopher Trimmel und Tim Starke (93.) trafen für den Hauptstadtclub, bei dem Leopold Querfeld durchspielte.

Bei den Sachsen waren Christoph Baumgartner und Xaver Schlager ebenfalls über die komplette Distanz im Einsatz, Nicolas Seiwald wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
66
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
43
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
33
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Kommentare
25
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 