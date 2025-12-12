Rückschlag für Leipzig – 1:3 bei Union Berlin

Von: apa

Für RB Leipzig hat es am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Rückschlag gesetzt. Die Sachsen kassierten gegen Union Berlin eine 1:3-Auswärtsniederlage und könnten damit von Dortmund am Sonntag auf Platz drei verdrängt werden. Oliver Burke (57.), Ilyas Ansah (63.) nach Vorlage des in der 59. Minute eingetauschten Christopher Trimmel und Tim Starke (93.) trafen für den Hauptstadtclub, bei dem Leopold Querfeld durchspielte.

Bei den Sachsen waren Christoph Baumgartner und Xaver Schlager ebenfalls über die komplette Distanz im Einsatz, Nicolas Seiwald wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.