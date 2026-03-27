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Russell im Training schnell

Russell vor Antonelli im ersten freien Training in Japan

Freitag, 27. März 2026 | 06:54 Uhr
Russell im Training schnell
APA/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Von: APA/dpa

Mercedes-Fahrer George Russell hat im ersten Training für den Großen Preis von Japan die beste Zeit vorgelegt. Der Führende der Formel-1-WM schaffte seine schnellste Runde in 1:31,666 Min. Auf Rang zwei kam sein Teamkollege Kimi Antonelli mit 0,026 Sek. Rückstand. Einen Schritt nach vorne machten die McLaren von Weltmeister Lando Norris (+0,132 Sek.) und Oscar Piastri (+0,199, die auf die Plätze drei und vier rasten. Max Verstappen war im Red Bull Siebenter (+0,791).

Vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) führt Russell die Gesamtwertung mit vier Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Antonelli an. Russell (28) hatte den Auftakt in Australien und den Sprint in China gewonnen, der erst 19-jährige Antonelli holte sich den Sieg beim Hauptrennen in Shanghai.

Wirbel um Teamchef-Wechsel bei Audi

Mercedes hat unter dem neuen technischen Regelwerk der Formel 1, das seit dieser Saison gilt, offenbar bisher die besten Lösungen für seine Autos gefunden und gilt auch in Japan als Favorit. Erste Verfolger waren bisher die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton, deren neuer Dienstwagen seine größte Stärke am Start hat. Im ersten Training belegten die Ferrari die Plätze fünf und sechs.

Dagegen läuft es für den viermaligen Champion Verstappen noch gar nicht. In Melbourne wurde er nur Sechster, in China kam er wegen eines Defekts an seinem Red Bull nicht ins Ziel.

Schon wieder eine Art Neuanfang erlebt derweil das neue Audi-Werksteam, das sich vor einer Woche überraschend von Teamchef Jonathan Wheatley getrennt hatte. Auslöser seien “persönliche Gründe”, hieß es. Der Leiter des Formel-1-Projekts von Audi, Mattia Binotto, übernahm vorerst auch die Aufgaben des Teamchefs. “Generell sind wir gut strukturiert vom Rennteam her, da mache ich mir keine Sorgen”, sagte Chefpilot Hülkenberg auf Sky.

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