Russische Legende Boris Spasski gestorben

Von: APA/dpa

Die russische Schach-Legende Boris Spasski ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilten der russische Schachverband und die Europäische Schachunion mit. Spasski war von 1969 bis 1972 Weltmeister. Gerühmt wurde sein eleganter Stil, mit dem er viele spektakuläre Siege errang. Erst eine Niederlage machte ihn aber weltberühmt. Im “Kampf der Systeme” verlor er 1972 in Reykjavik das legendäre Jahrhundertmatch gegen den US-Amerikaner Bobby Fischer und damit auch den WM-Titel.

Spasski wurde am 30. Jänner 1937 in Leningrad (heute St. Petersburg) geboren. Im Jahr 1976 emigrierte er nach Frankreich. Erst 2012 kehrte er in sein Heimatland zurück.

“Eine große Persönlichkeit ist von uns gegangen, Generationen von Schachspielern haben von seinen Partien und seiner Arbeit gelernt und lernen noch immer. Ein großer Verlust für das Land”, sagte der Präsident der Schachvereinigung Russlands, Andrej Filatow.