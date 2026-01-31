Aktuelle Seite: Home > Sport > Rybakina nach Aufholjagd Australian-Open-Siegerin
Rybakina ist Melbourne-Siegerin

Rybakina nach Aufholjagd Australian-Open-Siegerin

Samstag, 31. Januar 2026 | 12:18 Uhr
Rybakina ist Melbourne-Siegerin
APA/APA/AFP/MARTIN KEEP
Schriftgröße

Von: apa

Die Siegerin der Australian Open in Melbourne heißt überraschend Jelena Rybakina. Die 26-jährige Kasachin gewann am Samstag das Finale des ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres gegen Favoritin Aryna Sabalenka aus Belarus. In der Wiederholung des Endspiels von 2023 schien Sabalenka auf Siegeskurs, doch Rybakina gewann nach 2:18 Stunden 6:4,4:6,6:4. Sie kassierte einen Siegerscheck in Höhe von umgerechnet 2,44 Mio. Euro für ihren zweiten Major-Titel nach Wimbledon 2022.

Rybakina schien im dritten Durchgang beim Stand von 0:3 bereits auf der Verliererstraße, doch sie bäumte sich auf, schaffte fünf Games en suite und servierte aus. Die Kasachin verkürzte damit im Head-to-Head auf 7:8. Sabalenka verlor in ihrem achten Major-Endspiel zum vierten Mal. Rybakina verbessert sich im WTA-Ranking von Platz fünf an die dritte Stelle.

Frauen-Finale unter Hallenbedingungen

Das Finale fand unter Hallenbedingungen statt, denn das Dach in der Rod Laver Arena wurde von Beginn an wegen Regens geschlossen. Rybakina startete stark in das 15. Duell der beiden Finalistinnen. Sie nutzte gleich im ersten Spiel ihren zweiten Breakball und bestätigte das Break mit einem Aufschlaggame zu Null zum 2:0. Bis zum 4:3 ging alles mit dem Aufschlag, dann fand Sabalenka zwei Rebreakchancen vor, doch die Kasachin rettete sich mit guten Aufschlägen. Rybakina hielt ihr Service und nach 37 Minuten gewann sie den ersten Durchgang mit dem ersten Satzball 6:4.

Im zweiten Satz blieb das Match ausgeglichen, doch Sabalenka war bei ihrem Aufschlag unantastbarer. Zunächst vergab die Weltranglisten-Erste noch drei Breakbälle zum 2:0. Doch beim Stand von 5:4 gelang dann der konsequenteren Favoritin ihr erstes Break zu Null und damit zum Satzgleichstand. In dieser Tonart ging es dann weiter, denn Sabalenka nutzte das Momentum gleich zum nächsten Break zum 2:0. In ihrem vierten Finale en suite “down under” schien sie nun auf Siegeskurs zu sein.

Rybakina drehte 0:3 im dritten Satz

Doch das Hineinschreien von Coach Stefano Vukov beim Stand von 0:3 (“Du musst mehr Energie reinlegen”) machte sich bezahlt: Rybakina servierte zwei Asse und schaffte danach das Rebreak zum 2:3 sowie den Ausgleich. Einmal mehr zeigte sich, wie sehr ein Tennismatch auch Kopfsache ist. Rybakina drehte das Match, schaffte das Break zum 4:3 und stand nach fünf Games en suite vor dem Sieg. Sie nutzte ihren ersten Matchball zum Triumph.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
116
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
91
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
35
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Kommentare
33
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Olympia: Fehlerhafte Beschilderungen werden richtig gestellt
Kommentare
23
Olympia: Fehlerhafte Beschilderungen werden richtig gestellt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 