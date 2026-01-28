Aktuelle Seite: Home > Sport > Rybakina und Pegula bei Australian Open im Halbfinale
Kasachin gegen Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek siegreich

Rybakina und Pegula bei Australian Open im Halbfinale

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 05:46 Uhr
Kasachin gegen Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek siegreich
APA/APA/AFP/MARTIN KEEP
Von: APA/dpa

Die Kasachin Jelena Rybakina und Jessica Pegula aus den USA haben bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Rybakina setzte sich in Melbourne im Viertelfinale gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek aus Polen mit 7:5,6:1 durch. Pegula besiegte ihre Landsfrau Amanda Anisimova mit 6:2,7:6(7:1). Das andere Halbfinale bestreiten am Donnerstag die Ukrainerin Jelina Switolina und die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus, die bereits am Dienstag weiterkamen.

Rybakina, die gegen Ende des vergangenen Jahres die WTA Finals gewonnen hatte, ist im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Satzverlust. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 zeigte vor allem im zweiten Satz eine beeindruckende Vorstellung und ließ Swiatek keine Chance.

Pegula gewann auch das zweite Duell gegen eine Landsfrau. Im Achtelfinale hatte sie bereits Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschaltet. Für die 31-Jährige ist es das erste Halbfinale bei den Australian Open.

