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Sabalenka hatte den längeren Atem

Sabalenka fixiert mit Triumph in Miami “Sunshine Double”

Samstag, 28. März 2026 | 22:53 Uhr
Sabalenka hatte den längeren Atem
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATTHEW STOCKMAN
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Von: apa

Aryna Sabalenka hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere und auch in Folge das Tennis-WTA1000-Turnier in Miami gewonnen. Die Weltranglistenerste behielt am Samstag im Endspiel gegen die als Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff mit 6:2,4:6,6:3 die Oberhand. Es war ihr einziger Satzverlust im Turnierverlauf, 2025 hatte sie an selber Stelle keinen Satz abgeben müssen. Bei ihrer vierten Teilnahme an einem WTA-Event 2026 sicherte sich die 27-Jährige den dritten Titel.

Die 24-fache WTA-Turniersiegerin aus Belarus fixierte auch das “Sunshine Double”, zumal sie Mitte März auch in Indian Wells den Siegerscheck mit nach Hause genommen hatte. Dieses Kunststück war zuvor mit Steffi Graf, Kim Clijsters, Viktoria Asarenka und Iga Swiatek nur vier anderen Spielerinnen innerhalb einer Saison gelungen. Satz Nummer eins war eine Machtdemonstration von Sabalenka, die dank Breaks zum 1:0 und 5:2 ungefährdet war. Danach konnte die im Ranking auf Position vier liegende Gauff deutlich mehr Gegenwehr leisten und mit ihrem ersten Satzball zum 6:4 bei Aufschlag Sabalenka auf 1:1 stellen.

Sabalenka ließ sich davon nicht beirren und nahm im Entscheidungssatz wieder das Heft in die Hand. Diesmal knöpfte sie ihrer Gegnerin zum 1:0 und 6:3 das Service ab. Nach 2:09 Stunden war der Erfolg schon nach dem ersten Matchball in der Tasche.

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