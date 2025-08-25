Aktuelle Seite: Home > Sport > Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Paris bestellt Italiens Botschafterin ein

Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung

Montag, 25. August 2025 | 09:00 Uhr
Matteo Salvini bei einer Rede in Mailand
ANSA -NPK
Schriftgröße

Von: Ivd

Rom/Paris – Paris hat die italienische Botschafterin Emanuela D’Alessandro einbestellt. Auslöser sind wiederholte unpassende Bemerkungen von Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini gegenüber Emmanuel Macron und dessen Idee, europäische Soldaten nach einem möglichen Friedensschluss in die Ukraine zu entsenden. Frankreich sprach von „inakzeptablen“ Äußerungen und sah das Vertrauensverhältnis nachhaltig belastet.

Das Treffen mit Botschafterin D’Alessandro in Paris erfolgte Ende vergangener Woche, kurz nach einem Auftritt Salvinis in Mailand. Die französische Seite ließ die Gesandte wissen, dass solche Worte auch den jüngsten Übereinstimmungen zwischen beiden Ländern widersprechen würden, insbesondere der anhaltenden Unterstützung für die Ukraine.

In Mailand hatte Salvini bei einem Auftritt auf Nachfrage sinngemäß erklärt, wenn Macron so sehr für Truppen in der Ukraine eintrete, solle er selbst dorthin gehen und sich Helm, Weste und Gewehr anlegen. Italiens Regierung betont seit langem: klare Solidarität mit Kiew ja, eigene Soldaten nein. Daran hielt Salvini fest, während Paris die Tonlage rügte. Salvinis dialektgeprägte Äußerung, Macron solle sich im Anschluss „an die Tram hängen“, sorgte ebenfalls für Verärgerung.

Historie der Streithähne

Die Spitzen zwischen Salvini und Macron haben Tradition. Lega-Chef und Verkehrsminister Salvini pflegt enge Beziehungen zur Macron-Rivalin Marine Le Pen. 2018 und 2019 gerieten Rom und Paris bereits heftig aneinander, bis hin zur Rückberufung des französischen Botschafters aus Rom. In den vergangenen Jahren bezeichnete Salvini Macron wiederholt als „Bomber“, „Kriegstreiber“, „Schwätzer“ und „verrückt“ und spottete: „Der Franzose übertreibt es mit dem Champagner.“

Gleichzeitig bemühen sich Premierministerin Giorgia Meloni und Macron seit einiger Zeit um sichtbare Einigkeit in Kernthemen – besonders in Hinblick auf Einigkeit in Fragen der Ukraineunterstützung und bilateralen Projekten. Genau darauf verwies nun auch Paris: Derartige Ausfälligkeiten schadeten dem Klima des Vertrauens wie auch den Fortschritten der vergangenen Monate.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
90
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
30
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
25
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Kommentare
20
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 