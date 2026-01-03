Salzburg holt mit 6:1 über die Caps zehnten Sieg in Serie

Von: apa

Red Bull Salzburg hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und auf zehn Siege ausgebaut. Der Meister der ICE-Eishockeyliga gewann am Samstag gegen die Vienna Capitals 6:1 und liegt weiter auf Rang drei. An der Spitze hat der KAC nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der Tabellenführer feierte bei Schlusslicht HC Innsbruck einen 4:1-Sieg und wahrte den einen Punkt Vorsprung auf die Graz99ers. Die Steirer siegten bei Olimpija Ljubljana 2:0.

In Salzburg gingen die Gäste aus Wien durch Cole Hults im Powerplay schnell in Führung, Michael Raffl (14.) und Travis St. Denis (15./PP) sorgten aber noch vor der ersten Pause für die Wende. St. Denis (24./PP) und Benjamin Nissner (26.) machten danach früh alles klar. Damit sind die Salzburger seit einem Monat, seit der 1:2-Heimniederlage gegen den KAC am 5. Dezember, ungeschlagen.

Auswärtssiege für das Spitzenduo

Die Klagenfurter verteidigten beim Tabellenletzten ihre Spitzenposition erfolgreich. Ein Doppelschlag innerhalb von 49 Sekunden zur 3:1-Führung (24.) brachte die Vorentscheidung. Die Graz99ers blieben dem Rekordmeister vor allem dank Lukas Haudum an den Fersen. Der Teamstürmer schoss sein Team mit einem Doppelpack (9., 41.) zum fünften Sieg in Serie.

Im Kampf um die vier Plätze im Pre-Play-off gewannen die Black Wings Linz das Duell gegen den VSV 3:0. Niklas Würschl brachte die Heimischen im ersten Powerplay der Partie in Führung (33.), im Finish fixierten die Black Wings den Sieg, mit dem sie sich auf Platz acht verbesserten.