Salzburg kann im Topspiel gegen Kitzbühel die Tabellenführung übernehmen

Von: mk

Bozen – In der Alps Hockey League steht am Sonntag eine komplette Runde auf dem Programm. Dabei können die Red Bull Hockey Juniors die Tabellenführung übernehmen, da Spitzenreiter Sisak spielfrei ist. Im Topspiel gegen den Tabellenvierten Adler Stadtwerke Kitzbühel reicht den Juniors bereits ein Punkt, um die Spitze zu übernehmen. Außerdem kommt es unter anderem zum Derby zwischen den Rittner Buam SkyAlps und dem HC Meran/o Pircher, während Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären auf den EC Bregenzerwald trifft.

Die Red Bull Hockey Juniors liegen mit 57 Punkten aktuell nur einen Zähler hinter Tabellenführer Sisak. Mit einem Punktgewinn gegen Kitzbühel würden sie an den spielfreien Kroaten vorbeiziehen. Die Tiroler sind mit 49 Punkten Vierter und mussten sich in beiden bisherigen Saisonduellen den Juniors geschlagen geben. Am Freitag setzte sich Kitzbühel knapp mit 4:3/SO gegen Bregenzerwald durch, während Salzburg in Sterzing mit 3:4 unterlag.

Derby zwischen Ritten und Meran

Der Tabellenfünfte Rittner Buam SkyAlps gewann drei seiner letzten fünf Spiele und hält punktgleich mit dem Sechsten Asiago. Im Derby am Sonntag treffen die Buam auf den Tabellenzwölften HC Meran/o Pircher, der seine letzten beiden Spiele verloren hat. Im ersten Saisonduell am 13. Dezember behielt Ritten mit 5:2 die Oberhand – es war der dritte Sieg in Folge im direkten Vergleich.

Zell am See will Heim-Revanche gegen Bregenzerwald

Zum dritten Mal in dieser Saison treffen die EK Die Zeller Eisbären auf den EC Bregenzerwald. Im ersten Aufeinandertreffen in Zell am See feierten die Gäste aus Vorarlberg einen 3:1-Erfolg – ihren ersten Auswärtssieg im Pinzgau seit dem 26. Dezember 2017. Die Eisbären revanchierten sich jedoch rasch mit einem klaren 7:0-Auswärtssieg. Aktuell liegt der Titelverteidiger mit 53 Punkten auf Rang drei, während Bregenzerwald mit 43 Punkten Siebter ist. Am Freitag kassierten beide Teams Niederlagen: Zell am See verlor in Gröden mit 0:3, Bregenzerwald unterlag in Kitzbühel mit 3:4/SO.

Asiago peilt fünften Sieg in Folge an

Der Tabellensechste HC Migross Asiago ist mit vier Siegen in Serie aktuell das formstärkste Team der Liga. Am Freitag setzten sich die Italiener knapp mit 3:2/OT in Meran durch und sind nun punktgleich mit dem Fünften Ritten. Der Tabellenzehnte Gröden überraschte zuletzt mit einem 3:0-Heimsieg gegen Zell am See und holte drei Erfolge aus den vergangenen fünf Spielen. Im direkten Saisonvergleich entschied bislang Asiago beide Duelle für sich (5:1, 3:2/SO).

Cortina und Unterland wollen zurück in die Erfolgsspur

Der Tabellenneunte S.G. Cortina Hafro konnte seine letzten beiden Spiele nicht gewinnen, davor feierten die Italiener jedoch sechs Siege in Folge. Schlusslicht Hockey Unterland Cavaliers wartet bereits seit fünf Spielen auf einen Erfolg. Während Cortina die vergangenen vier Heimspiele allesamt gewann, feierte Unterland auswärts bislang nur drei Saisonsiege. In den ersten beiden direkten Saisonduellen setzte sich jeweils Cortina durch.

Sterzing braucht Punkte im Kampf um die Top 5

Den Spieltag beschließen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit einem Heimspiel gegen HDD Jesenice. Sterzing liegt als Achter aktuell acht Punkte hinter Rang fünf und benötigt dringend Zähler, um die direkten Playoff-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Am Freitag feierten die Broncos bereits einen wichtigen 4:3-Heimsieg gegen die Red Bull Hockey Juniors, während Jesenice mit einem 3:0-Erfolg gegen Tabellenführer Sisak überraschte. Der Vorjahresfinalist liegt dennoch nur auf Rang elf, mit bereits 15 Punkten Rückstand auf Platz fünf. Beide Teams befinden sich in ähnlicher Form und holten jeweils drei Siege aus den letzten fünf Spielen. Auch die bisherigen Saisonduelle waren ausgeglichen und wurden jeweils vom Auswärtsteam erst in der Verlängerung oder im Shootout entschieden (2:3/OT WSV, 3:4/SO JES).

Alps Hockey League:

So, 04.01.2026:

16.30 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: OREL, UNTERWEGER, Seewald J., Strimitzer

18.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – HDD Jesenice

Referees: PINIE, PIRAS, Legat, Wendner

18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – HC Meran/o Pircher

Referees: BULOVEC, SNOJ, Brondi, Fleischmann

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald

Referees: HOLZER, HUBER R., Steiner F., Veselka

20.30 Uhr: HC Migross Asiago – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: GIACOMOZZI, STEFENELLI, Abeltino, Cristeli

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: BERGANT, METZINGER, Arlic, Miklic

Alle Spiele werden live auf Valcome.TV übertragen.