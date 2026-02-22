Aktuelle Seite: Home > Sport > Salzburg wehrt Angriff des LASK mit 5:1 in Linz ab
Konate schoss Salzburg zum Auswärtssieg

Salzburg wehrt Angriff des LASK mit 5:1 in Linz ab

Sonntag, 22. Februar 2026 | 19:13 Uhr
Konate schoss Salzburg zum Auswärtssieg
APA/APA/EXPA/ UWE WINTER/EXPA/ UWE WINTER
Schriftgröße

Von: apa

Red Bull Salzburg hat dem LASK die erste Niederlage in der Amtszeit von Dietmar Kühbauer zugefügt. Der erstmals von Daniel Beichler betreute Tabellenführer setzte sich am Sonntag im Schlager der 20. Bundesliga-Runde in Linz 5:1 (3:1) durch und wehrte den Angriff der Oberösterreicher auf Platz eins somit ab. Karim Konate traf zweimal für Salzburg. Der LASK ist nun Dritter hinter Sturm Graz. Der Meister bezwang Schlusslicht Blau-Weiß Linz dank eines Elfmeter-Tores 1:0 (1:0).

Ried verpasste durch ein 1:1 (1:0) bei der WSG Tirol die Rückkehr in die Top 6. Der Aufsteiger liegt als Siebenter nun einen Zähler hinter Rapid. Die Wattener haben als Zehnter vier Punkte Rückstand auf den Sechsten, die ohnehin nur noch kleine Chance auf die Meistergruppe ist damit praktisch dahin.

Salzburg im ersten Spiel unter Beichler fulminant

Zwölf Partien war der LASK unter Kühbauer unbesiegt geblieben, zehn davon wurden gewonnen. Salzburg beendete diesen Lauf im ersten Spiel unter Beichler, dem Nachfolger von Thomas Letsch, nach einem Traumstart. Kerim Alajbegovic und Konate trafen gegen den Herausforderer schon in der 6. und 10. Minute. Kurz kamen die Linzer auf. Sasa Kalajdzic (18.) brachte die Athletiker heran, Moses Usor vergab eine Riesenchance auf den Ausgleich. Sota Kitano (37.) stellte postwendend noch vor der Pause nach Vorarbeit von Alajbegovic den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

In der zweiten Halbzeit sorgte Konate (64.) für eine Vorentscheidung, Winterzugang Damir Redzic (94.) traf sehenswert mit seinem ersten Tor im Salzburger Trikot zum Endstand. Der Leader liegt nun zwei Punkte vor Sturm bzw. drei vor dem LASK an der Spitze und hat den Einzug in die Meistergruppe nun auch rechnerisch endgültig fixiert. Unter Letsch hatte Salzburg in der Liga im Frühjahr in zwei Runden nicht gewonnen.

Sturm jubelt nach VAR-Elfmeter

Für Sturm war Belmin Beganovic mit seinem verwandelten Elfmeter in der 35. Minute der entscheidende Mann. Der Heimsieg der Grazer war eine mühevolle Angelegenheit. Beim Team von Fabian Ingolitsch fehlte unter anderem der verletzte Kreativgeist Otar Kiteishvili, dafür stand dessen georgischer Landsmann Gizo Mamageishvili erstmals in Sturms Liga-Startformation. Der 23-Jährige wurde von Mamadou Fofana knapp innerhalb des Strafraums getroffen, nach VAR-Intervention gab es in der 34. Minute Strafstoß für Sturm. Beganovic verwertete sicher.

Im Finish zogen sich die Steirer immer weiter zurück, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Sturms Jeyland Mitchell sah in der 90. Minute wegen eines Kopfstoßes gegen David Riegler noch Rot. Blau-Weiß kam zu keiner echten Ausgleichschance, dem Schlusslicht fehlen weiterhin drei Zähler auf den Vorletzten GAK.

Ried musste sich im 100. Pflichtspiel von Maximilian Senft als Cheftrainer der Innviertler in Innsbruck mit einem Punkt begnügen. Antonio van Wyk (22.) brachte die Rieder zunächst hochverdient in Führung. Die Wattener belohnten sich in der zweiten Halbzeit aber für ihre Leistungssteigerung mit dem ebenso verdienten Ausgleich durch Valentino Müller (71.). Für den Mittelfeldmann war es sein neunter Treffer in dieser Saison.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
79
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
64
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Kommentare
40
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Rabensteiner unterstützt Petition
Kommentare
39
Rabensteiner unterstützt Petition
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Kommentare
33
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 