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Alajbegovic überzeugte in Salzburg auf allen Linien

Salzburgs Alajbegovic geht im Sommer zurück zu Leverkusen

Freitag, 27. März 2026 | 11:50 Uhr
Alajbegovic überzeugte in Salzburg auf allen Linien
APA/APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER
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Von: apa

Kerim Alajbegovic kehrt im Sommer von Red Bull Salzburg zu Bayer Leverkusen zurück. Der deutsche Fußball-Bundesligist zog die vertraglich vereinbarte Rückkaufoption, wie Salzburg am Freitag bekannt gab. Der 18-jährige bosnische Internationale war im vergangenen Juli von Leverkusen zu den “Bullen” gewechselt, bei denen er sich zu einem Leistungsträger entwickelt hat. In dieser Saison hält Alajbegovic bei elf Pflichtspiel-Toren für Salzburg.

Salzburg hatte den Vertrag mit Alajbegovic bereits im September bis Juni 2029 verlängert. Die Höhe der Rückkaufsumme soll sich laut Berichten auf acht Millionen Euro belaufen. In Leverkusen erhält der in Köln geborene Alajbegovic einen Fünfjahresvertrag. “Kerim Alajbegovic hat die in ihn gesetzten hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen”, erklärte Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

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