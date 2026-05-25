Aktuelle Seite: Home > Sport > San Antonio gleicht Serie gegen NBA-Champion erneut aus
Victor Wembanyama präsentierte sich an beiden Enden des Feldes stark

San Antonio gleicht Serie gegen NBA-Champion erneut aus

Montag, 25. Mai 2026 | 10:08 Uhr
Victor Wembanyama präsentierte sich an beiden Enden des Feldes stark
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEX SLITZ
Schriftgröße

Von: APA/sda/dpa/Reuters

Die San Antonio Spurs haben im Showdown der Western Conference um ein Finalticket in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder zum 2:2 ausgeglichen. Die Texaner entschieden das vierte Spiel der “best of seven”-Serie am Sonntag zu Hause klar mit 103:82 für sich. Victor Wembanyama überragte einmal mehr alle. Mit 33 Punkten verbuchte der Franzose nicht nur die meisten Zähler, er kam auch auf acht Rebounds und drei Blocks.

“Wir haben einfach das getan, was getan werden musste”, sagte Wembanyama. Es sei nichts Außergewöhnliches gewesen. Der NBA-Defensivspieler des Jahres traf mit der Pausensirene von der Mittellinie den längsten Wurf seiner NBA-Karriere, war aber vor allem mit dafür verantwortlich, dass Oklahoma City die zweitwenigsten Punkte seiner Play-off-Geschichte erzielte. Zur Pause waren es gerade einmal 38. Der Titelverteidiger lag bereits zwölf Zähler hinten und kam auch danach nicht mehr richtig zurück.

“Sie haben uns gleich zu Beginn direkt ins Gesicht geschlagen”, meinte Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der regulären Saison (MVP) kam als OKC-Topscorer gerade einmal auf 19 Zähler.

Gilgeous-Alexander und Wembanyama im Team der Saison

San Antonio hat in dieser Saison nun sechs von neun Partien gegen Oklahoma City, das beste Team des Grunddurchganges, gewonnen. Spiel fünf der Serie findet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Oklahoma City statt. Der Aufsteiger gilt im NBA-Finale gegen die New York Knicks oder die Cleveland Cavaliers als Favorit. Neben Gilgeous-Alexander und Wembanyama wurden am Sonntag auch Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets) und Cade Cunningham von den Detroit Pistions in das “Team der Saison” gewählt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU-Kommission zeichnet düsteres Bild für Italien
Kommentare
70
EU-Kommission zeichnet düsteres Bild für Italien
Wer zu den Drei Zinnen will, muss buchen
Kommentare
38
Wer zu den Drei Zinnen will, muss buchen
Rekordstau am Mount Everest – VIDEO
Kommentare
29
Rekordstau am Mount Everest – VIDEO
Quästor sperrt Disco in Schlanders zu
Kommentare
27
Quästor sperrt Disco in Schlanders zu
Motorrad mit manipuliertem Kennzeichen beschlagnahmt
Kommentare
21
Motorrad mit manipuliertem Kennzeichen beschlagnahmt
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 