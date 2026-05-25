San Antonio gleicht Serie gegen NBA-Champion erneut aus

Von: APA/sda/dpa/Reuters

Die San Antonio Spurs haben im Showdown der Western Conference um ein Finalticket in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder zum 2:2 ausgeglichen. Die Texaner entschieden das vierte Spiel der “best of seven”-Serie am Sonntag zu Hause klar mit 103:82 für sich. Victor Wembanyama überragte einmal mehr alle. Mit 33 Punkten verbuchte der Franzose nicht nur die meisten Zähler, er kam auch auf acht Rebounds und drei Blocks.

“Wir haben einfach das getan, was getan werden musste”, sagte Wembanyama. Es sei nichts Außergewöhnliches gewesen. Der NBA-Defensivspieler des Jahres traf mit der Pausensirene von der Mittellinie den längsten Wurf seiner NBA-Karriere, war aber vor allem mit dafür verantwortlich, dass Oklahoma City die zweitwenigsten Punkte seiner Play-off-Geschichte erzielte. Zur Pause waren es gerade einmal 38. Der Titelverteidiger lag bereits zwölf Zähler hinten und kam auch danach nicht mehr richtig zurück.

“Sie haben uns gleich zu Beginn direkt ins Gesicht geschlagen”, meinte Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der regulären Saison (MVP) kam als OKC-Topscorer gerade einmal auf 19 Zähler.

Gilgeous-Alexander und Wembanyama im Team der Saison

San Antonio hat in dieser Saison nun sechs von neun Partien gegen Oklahoma City, das beste Team des Grunddurchganges, gewonnen. Spiel fünf der Serie findet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Oklahoma City statt. Der Aufsteiger gilt im NBA-Finale gegen die New York Knicks oder die Cleveland Cavaliers als Favorit. Neben Gilgeous-Alexander und Wembanyama wurden am Sonntag auch Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets) und Cade Cunningham von den Detroit Pistions in das “Team der Saison” gewählt.