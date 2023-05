Sarntal Nordheim ist in der Qualifikation nicht zu bremsen

Seiser Alm – Am Samstag ist die Ausscheidung für den 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt über die Bühne gegangen. Beim Ringstechen auf dem „Kofel“ in Kastelruth führte kein Weg an Sarntal Nordheim vorbei, das in 57,04 Sekunden souveräne Tagesbestzeit aufstellte.

Es war eine extrem spannende und hochklassige Ausscheidung, die die Hunderten Zuschauer am Samstagnachmittag oberhalb Kastelruths geboten bekamen. 24 Viererteams „ritterten“ auf dem Kofel um die 16 verbleibenden Startplätze für den diesjährigen Oswald von Wolkenstein-Ritt, der in zwei Wochen am Sonntag, 4. Juni mit insgesamt 36 Mannschaften über die Bühne gehen wird. Der Tagessieg ging an Sarntal Nordheim in der Besetzung Martin Thurner, Devid Aichner, Stefan Thurner und Hannes Jaider. Das Quartett hatte bereits im Training am Vormittag mit Topzeiten aufhorchen lassen und wurde am Nachmittag in der Quali in 57,04 Sekunden seiner Favoritenrolle gerecht.

Auch die zweitschnellste Qualifikationszeit ging an eine Sarner Mannschaft. Sarntal Vormeswald blieb in 59,54 Sekunden ebenfalls unter der „magischen“ Minuten-Marke. Hier waren Gabriel Stuefer, Florian Stuefer, Manuel Vienna und Jonas Sembenotti im Einsatz. Auf Rang drei folgte das Team Kastelruth Seiseralm 1, bestehend aus Judith Hofer, Lukas Gasslitter, Walter Demetz und Marc Einsiedler. Für das Quartett blieb die Stoppuhr nach 1.00,02 Minuten stehen. Ebenfalls mit einem Ticket für den 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt belohnten sich Kastelruth Königswarte, Sarnthein Rohranger, Kastelruth Hauenstein, Völs, Sarntal Durnholz, Kastelruth St. Oswald, Völs St. Kathrein, Jenesien Nobls, Kastelruth St. Vigil, Kastelruth Bühlen, Lajen 2, Lajen Sauenweide und Kastelruth Runggadtisch.

Favorisierte Teams bleiben in der Qualifikation hängen

„Das Niveau der heutigen Qualifikation war extrem hoch und ist kaum zu toppen. Es konnten sich zum Teil sehr junge Mannschaften qualifizieren, was mich natürlich sehr freut. Aber es hat auch einige renommierte Teams erwischt, wie zum Beispiel Kastelruth Telfen mit Georg Gasslitter, der heuer zum 40. Mal dabei wäre. Vielleicht kann er ja bei einem anderen Team einspringen, das vielleicht durch einen Ausfall einen Reiter benötigt. Wir freuen uns jetzt auf den Oswald von Wolkenstein-Ritt selbst, der am Sonntag, 4. Juni stattfinden wird und davor von großen Feierlichkeiten in Kastelruth eingeläutet wird. Ich lade alle ein, dass sie am ersten Juni-Wochenende zu uns ins Schlerngebiet kommen“, sagte Klaus Marmsoler, Präsident des äußerst engagierten Organisationskomitees.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher wurden während des Trainings, bzw. am Nachmittag während der Qualifikation bestens von der Bauernjugend Kastelruth versorgt. Der spannende Wettkampf und der gelungene Festbetrieb waren nicht nur ein kleiner Vorgeschmack auf den 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt, sondern machten auch Lust auf mehr. Der 4. Juni kann kommen…