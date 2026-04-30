SC Meran Kanuten starten in die Qualifikation

Von: luk

Ivrea – Mit den ersten Qualifikationsrennen geht für die Slalom-Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler an diesem Wochenende (1. + 2. Mai) in Ivrea (Piemont) die Saison 2026 so richtig los. Auf dem anspruchsvollen Wildwasserkanal in Norditalien werden die ersten wichtigen Weichen in Richtung italienisches Nationalteam sowie Welt- und Europameisterschaften gestellt.

Im Fokus steht dabei vor allem Carolin Schaller (28) aus Augsburg, die sich in diesem Jahr für das italienische Nationalteam qualifizieren möchte. Die erfahrene Slalom-Kanutin hat sich intensiv vorbereitet: „Ich habe sehr viel trainiert und viel Zeit in Ivrea verbracht. Mein großes Ziel ist es, in der Qualifikation unter die Top 3 zu fahren und mir damit einen Platz im Nationalteam zu sichern“, erklärt Schaller. Der Kanal in Ivrea gilt als eine der technisch schwierigsten Strecken im internationalen Kalender und stellt bereits zu Saisonbeginn eine große Herausforderung dar. „Das Training in Ivrea lief eigentlich recht gut und ich habe die Strecke immer besser kennengelernt. Auch sonst habe ich viel in schwerem Wildwasser wie Augsburg und Leipzig trainiert, um Sicherheit zu bekommen“, so Schaller.

Auch die Nachwuchsathleten des SC Meran gehen hochmotiviert an den Start. In der U18-Kategorie will sich Lars Senoner (16) sowohl im Kajak-Einer als auch im Canadier-Einer für die internationalen Höhepunkte qualifizieren. Ebenfalls in der U18-Klasse startet Sara Furlan (18) im Kajak-Einer. Außerdem ist Jacopo Vicentini (14) dabei, der im Kajak-Einer sein erstes Rennen in Ivrea bestreiten wird.

Sowohl Senoner als auch Furlan konnten bereits im Vorjahr internationale Erfahrung sammeln und waren bei den U18 Welt- und Europameisterschaften im Einsatz. Beide haben sich für diese Saison erneut die Qualifikation für die Großereignisse zum Ziel gesetzt. Senoner konnte im vergangenen Jahr zudem mit einer starken Leistung aufzeigen und sich bei der U18-EM eine Team-Silbermedaille im Canadier-Einer sichern.

Das Programm am Wochenende ist dicht gedrängt: Am Freitag steht zunächst ein internationales Rennen auf dem Plan, bevor am Samstag die Quali- und Finalläufe im Rahmen eines Worldranking-Slaloms ausgetragen werden. Für die Qualifikation für das italienische Nationalteam zählt dabei jeweils der erste Lauf des internationalen Kanuslaloms am Freitag und die Quali beim Worldranking-Kanuslalom am Samstag.

Die internationalen Saisonhöhepunkte für den Nachwuchs sind bereits fix terminiert: Die Junioren (U18)- und U23-Weltmeisterschaften finden vom 30. Juni bis 5. Juli 2026 in Krakau (Polen) statt, die Europameisterschaften folgen vom 6. bis 9. August 2026 in Épinal (Frankreich). Zwei weitere Qualifikationsrennen werden bereits am kommendenWochenende in Laibach/Tacen (Slowenien) ausgetragen. Dann folgt am 16. und 17. Mai der 69. internationale Kanuslalom auf der Passer in Meran.