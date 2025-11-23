Schlager-Tor bei Leipzig-Sieg gegen Bremen

Von: apa

RB Leipzig bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga der erste Bayern-Jäger. Auch dank ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager, der beim 2:0 gegen Werder Bremen zum Endstand traf, eroberten die Sachsen den zweiten Tabellenplatz von Bayer Leverkusen zurück. Ihr Rückstand auf die Münchner beträgt sechs Zähler. Bremen ist Achter. Bei den Verlierern standen die Österreicher Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid in der Startformation.

Assan Ouedraogo schoss die Sachsen in Führung (63.). Nach einem Corner vollstreckte dann Schlager eine Kopfballvorlage von Christoph Baumgartner mit einer Drehung um die eigene Achse (80.). Für den erst in der 67. Minute eingewechselten Mittelfeld-Motor war es das erste Bundesliga-Tor seit November 2022. Auch damals vor drei Jahren hatte Schlager für Leipzig gegen Bremen (2:1) getroffen. Nicolas Seiwald und Baumgartner spielten von Beginn an.