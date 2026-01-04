Aktuelle Seite: Home > Sport > Schmerzhafte Derbyniederlage für die Rittner Buam SkyAlps
Im Südtiroler Derby gegen Meran unterlagen die Buam mit 1:2.

Schmerzhafte Derbyniederlage für die Rittner Buam SkyAlps

Sonntag, 04. Januar 2026 | 22:22 Uhr
Rein_Oehler_Robert_Bernard_Archive_Rittner_Buam_SkyAlps-HC_Meran_Credits_Max_Pattis
Max Pattis
Klobenstein – Im Rennen um die Master Round der Alps Hockey League haben die Rittner Buam SkyAlps am Sonntagabend einen Dämpfer kassiert. Im Südtiroler Derby gegen den HC Meran Pircher unterlagen die Blau-Roten in der Ritten Arena mit 1:2.

In der sehr gut besuchten Ritten Arena gab es von Anfang an ein umkämpftes Derby zu sehen. Für die Rittner Buam SkyAlps kehrten dabei Marzolini und Tauferer zurück in den Kader, weiterhin pausieren mussten aber Alderson und Welychka. Meran hatte im ersten Drittel ein leichtes Chancenplus und schrammte insbesondere mit Tomasini (9.) und Trivellato im Powerplay (13.) an der Führung vorbei. Für Ritten gab es aber auch die ein oder andere gefährliche Aktion, einmal parierte Meran-Goalie Bernard gegen Kostner mit dem Schoner (8.), ein weiteres Mal wurde Manuel Öhler perfekt serviert, zielte aus aussichtsreicher Position aber über das Tor (15.). So änderte sich nach den ersten 20 Minuten nichts am Drittelstand, es blieb beim 0:0.

Das zweite Drittel begann gleich umkämpft, aber auch ausgeglichen, wobei dieses Mal Chancen Mangelware blieben, zumindest vorerst. Beide Teams standen in der Defensive gut und die wenigen Möglichkeiten entschärften Furlong und Bernard sicher. Dann durfte Meran aber zum zweiten Mal im Powerplay antreten. Dieses Mal schafften es die Adler, sich vor dem Gehäuse der Rittner festzusetzen und nach einem abgefälschten Distanzschuss von Gellon beförderte Fuchs den Rebound zum 1:0 ins Netz (34.33). Ritten suchte die schnelle Antwort, aber Bernard entpuppte sich als hart zu bezwingender Torhüter, gegen Manuel Öhler (36.), aber auch im ersten Rittner Powerplay war er immer wieder im Weg.

Im Schlussdrittel waren die Rittner Buam SkyAlps also gefordert, denn diese Niederlage würde im Rennen um die Master Round sehr weh tun. Doch Meran machte seine Sache richtig gut, stellte sich hinten gut rein. Ritten kam aber trotzdem zu zwei Hochkarätern im Slot, zuerst durch Felicetti, sein Schuss rutschte zwar unter Bernard durch, konnte aber noch von der Linie gekratzt werden (46.) und dann von Manuel Öhler, hierbei war Bernard zur Stelle (49.). Auch in den Powerplays schaffte es Ritten nicht, auszugleichen, und Cruseman besorgte per Empty-Net-Tor das 2:0 (58.51). Zwar schaffte es Robert Öhler nach Vorlage von Madsen noch auf 1:2 zu verkürzen (59.33), an der Rittner Niederlage änderte sich aber nichts mehr.

Für die Rittner Buam SkyAlps geht es am Dienstag mit dem Auswärtsspiel in Salzburg gegen die Red Bull Hockey Juniors weiter. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran Pircher 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Tore: 0:1 Fuchs (34.33/PP1), 0:2 Cruseman (58.51/EN), 1:2 Robert Öhler (59.33)

Bezirk: Salten/Schlern

Bezirke

Salten/Schlern

