Schneller als die Konkurrenz

Bozen – Die Südtiroler Kunstbahn-Rodlerinnen haben in den Doppelsitzer-Bewerben auf der Olympiabahn in Whistler ihre Stockerl-Serie in diesem Weltcup-Winter prolongiert. Andrea Vötter und Marion Oberhofer waren bereits zwei Mal aufs Podest gefahren. In Kanada konnten sie nun ihren ersten Weltcup-Sieg feiern.

Mit 41 Hundertstelsekunden Vorsprung ließen sei die Österreicherinnen Selina Egle und Lara Michaela Kipp hinter sich. Platz drei ging an das deutsche Duo Degenhardt/Rosenthal.

Für die Südtiroler Herren gab es hingegen keine Spitzenplatzierung. Ivan Nagler und Fabian Malleier fuhren als beste Südtiroler Athleten auf Rang zehn. Ludwig Rieder und Patrick Rastner wurden 14. Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner kamen im zweiten Lauf zu Sturz.

Der Doppelsitzerwettbewerb der Frauen ist heuer zum ersten Mal Teil des Weltcups im Kunstbahnrodeln.