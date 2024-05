Schwärzler und Gerald Melzer im Mauthausen-Viertelfinale

Joel Schwärzler und Gerald Melzer sind beim Tennis-Challenger in Mauthausen ins Viertelfinale eingezogen. Der 18-jährige Schwärzler setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den gleichaltrigen Spanier Martin Landaluce klar mit 6:4,6:2 durch. Melzer eliminierte den als Nummer zwei gesetzten Argentinier Roman Andres Burruchaga vor 600 Zuschauern mit 6:4,6:4. Bereits am Mittwoch hatte Filip Misolic als erster rot-weiß-rote Profi den Sprung unter die besten acht geschafft.

Im Viertelfinale trifft Schwärzler am Freitag (2. Match nach 10.00 Uhr) auf den Bulgaren Dimitar Kusmanow, der zuvor Lukas Neumayer in drei Sätzen 2:6,6:2,6:0 besiegt hatte. Misolic (3. Match) bekommt es mit dem topgesetzten Argentinier Francisco Comesana zu tun, Melzer (10.00 Uhr) spielt gegen den als Nummer sechs gesetzten Slowaken Jozef Kovalik.

Schwärzler, im ATP-Ranking derzeit noch auf Platz 743, durfte am Donnerstag zweimal jubeln. Im Doppel-Viertelfinale siegte der Vorarlberger mit Neil Oberleitner gegen das brasilianische Duo Orlando Luz/Fernando Romboli mit 6:4,6:4.