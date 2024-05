„Der Jugend fehlt die Leichtigkeit“

Druck auch in der Freizeit

Bozen – Leistungsdruck im Sport und in der Schule tut Südtirols Jugend nicht gut. So könnte man das Fazit einer Veranstaltung zusammenfassen, die erst kürzlich der Läuferclub Bozen organisiert hat.

Immer mehr Jugendliche leiden in Südtirol unter Ängsten und Stress. Dies ist nicht nur auf Leistungsdruck in der Schule, sondern auch in der Freizeit zurückzuführen.

In ihrem Vortrag warnte Mentaltrainerin und Sportpsychologin Monika Niederstätter vor Risiken, wenn Eltern und Sporttrainer Leistung und Ergebnisse zu sehr in den Vordergrund stellen.

Die Folge seien bei Kindern und Jugendlichen Versagensängste und die Sorge, dass man nicht in der Lage ist, das eigene Potenzial zu verwirklichen.

Zu viel Druck im Sport führt dazu, dass Kinder und Jugendliche die sportliche Aktivität nicht mehr als Freizeit empfinden und die Freude daran zu verlieren, erklärte die ehemalige Leichtathletin, die zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen hat.

„Oft fehlt es den Jugendlichen an Leichtigkeit, weil auch in der Gesellschaft der Druck überhandgenommen hat“, betonte Niederstätter. Ihr Ratschlag: Eltern und Trainer sollten weniger auf Ergebnisse achten, sondern auch andere Dinge seien wichtig. „Es zählen auch der Charakter, der Einsatz, und nicht nur die Leistung“, so Niederstätter.