Aktuelle Seite: Home > Sport > Schwärzler unterliegt im Challenger-Finale von Sofia Molcan
Joel Schwärzler verpasste seinen zweiten Challenger-Titel/Archivbild

Schwärzler unterliegt im Challenger-Finale von Sofia Molcan

Samstag, 23. August 2025 | 14:18 Uhr
Joel Schwärzler verpasste seinen zweiten Challenger-Titel/Archivbild
APA/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA/STEFAN ADELSBERGER
Schriftgröße

Von: apa

Der Vorarlberger Joel Schwärzler hat am Samstag das Finale des Tennis-Challengers von Sofia gegen den Slowaken Alex Molcan 5:7,4:6 verloren. Der 19-Jährige ging in seinem zweiten Endspiel auf diesem Level im ersten Satz 3:0 in Front, sah sich dann einem 3:5 gegenüber, glich aus, wurde aber dann erneut gebreakt. Im zweiten Durchgang folgten nach 3:3 drei Breaks in Folge, dann servierte der 27-jährige Molcan aus. Schwärzler rückt auf ein Karrierehoch rund um Position 260 vor.

Einen österreichischen Finalsieg feierte in Bulgariens Hauptstadt David Pichler an der Seite des Kroaten Nino Serdarusic. Der 29-jährige Pichler ist als etwa 140. im Ranking Österreichs viertbester Doppelspieler auf der Tour.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Kommentare
37
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Kommentare
36
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
Kommentare
35
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Kommentare
32
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Video aus Sizilien macht mulmiges Gefühl
Kommentare
26
Video aus Sizilien macht mulmiges Gefühl
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 