In diesem Krankenhaus wird Vonn behandelt

Schweigen zum Zustand von Vonn

Montag, 09. Februar 2026 | 21:13 Uhr
In diesem Krankenhaus wird Vonn behandelt
Von: APA/dpa

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine Quelle beruft, ist Lindsey Vonn ein zweites Mal am linken Bein operiert worden. Die Eingriffe sollen ihren Zustand stabilisieren und Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen. Die 41-Jährige liegt im Krankenhaus von Treviso. Die US-Amerikanerin war Sonntag in der Olympiaabfahrt von Cortina schwer zu Sturz gekommen. Sie sei “wirklich sehr, sehr stark”, sagte Vater Alan Kildow.

Vom Olympischen Komitee der USA oder dem US-Skiteam gibt es noch keine offiziellen Informationen. “Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren”, hatte das Krankenhaus am Sonntagabend in einer Erklärung mitgeteilt. Eine Quelle sagte Reuters, Vonn werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.

Vonns Vater: “Sie ist wirklich sehr, sehr stark”

Für ihren Vater ist klar, dass Lindsey ihre Laufbahn nach dem Horror-Sturz endgültig beenden soll. “Sie ist 41 Jahre alt, und das ist das Ende ihrer Karriere”, sagte Alan Kildow der Nachrichtenagentur AP. “Solange ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe, wird Lindsey Vonn keine Skirennen mehr fahren.” Vonn hatte ursprünglich geplant, dass Olympia ihr Abschied werden soll. Im Laufe der Saison hatte sie allerdings erklärt, dass sie diese wohl zu Ende fahren werde, wenn sie noch Chancen auf eine Kristallkugel habe. Sie liegt in der Abfahrt voran und ist im Super-G an dritter Position.

“Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit”, sagte Kildow über seine Tochter. “Sie kennt körperliche Schmerzen und versteht ihre Situation. Und sie kommt gut damit zurecht.” Die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin und Olympiasiegerin von 2010 sei “wirklich sehr, sehr stark”, so Kildow. Sie mache das gut. Kildow habe die Nacht von Sonntag auf Montag im Krankenhauszimmer seiner Tochter verbracht, berichtete AP. “Sie hat immer jemanden – oder mehrere – bei sich”, erklärte der Vater. “Solange sie hier ist, werden wir hier sein.” Den Sturz hatte Vonns Familie live vor Ort vom Zuschauerbereich aus mitverfolgt.

Trainer Svindal: “Lindsey, du bist unglaublich mutig”

Vonns Trainer Aksel Lund Svindal meldete sich auf Instagram zu Wort: “Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Leute, die deinen Weg verfolgen, und uns, die täglich eng mit dir zusammenarbeiten”, schrieb der Norweger. “Gestern war ein harter Tag am Berg. Für alle, aber ganz besonders für dich.” Laut Svindal habe Vonn noch Glückwünsche an ihre Teamkollegin Breezy Johnson, die spätere Olympiasiegerin, ausgerichtet, ehe sie selbst ins Krankenhaus geflogen wurde. “Wahrer Charakter zeigt sich in den schwierigsten Momenten”, so Svindal.

