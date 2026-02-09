“Französische Lebensart”: Macron will Wein-Exporte steigern

Von: APA/AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der Zollkrise mit den USA und den Folgen des Klimawandels auf die Weinproduktion zu einem verstärkten Export französischer Weine aufgerufen. “Wir verteidigen französischen Wein als Bestandteil der französischen Lebensart”, sagte Macron bei der Eröffnung der internationalen Fachmesse Wine Paris in der französischen Hauptstadt am Montag. “Frankreich ist das Land des Weins. Darauf müssen wir stolz sein”, fügte er hinzu.

Die Branche solle das Ziel verfolgen, “das Produkt international zu verteidigen, wenn es durch aggressive Praktiken angegriffen wird, und neue Märkte zu erobern”, betonte Macron und erwähnte etwa Indien, Kanada oder Brasilien.

Macron bekam auf der Messe eine Flasche Wein namens “For Sure” geschenkt, eine Anspielung auf eine auf Englisch gehaltene Rede im Jänner in Davos, die wegen Macrons Akzent eine Fülle amüsierter Reaktionen in Onlinemedien nach sich zog. Auf dem Etikett ist auch die Pilotenbrille abgebildet, die Macron damals wegen eines Augenleidens trug.

Zu der Fachmesse werden etwa 60.000 Besucher aus aller Welt erwartet. Unter den 6.200 Ausstellern sind etwa 60, die sich auf alkoholfreie Weine und Getränke spezialisiert haben. Es ist das erste Mal, dass sie auf der Messe mit einem eigenen Stand vertreten sind.

Exporte deutlich rückläufig

Nach Angaben der französischen Zollbehörde sind die Getränkeexporte des Landes im vergangenen Jahr um sieben Prozent zurückgegangen. Die Ausfuhren in die USA, den wichtigsten Exportmarkt, sanken um 20 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, besonders deutlich im zweiten Halbjahr 2025 nach der Einführung von US-Zöllen von zunächst zehn und später 15 Prozent auf alkoholische Getränke aus Europa.

Neben den Zöllen ist die Weinbranche auch stark vom Klimawandel betroffen, der die Bedingungen in den klassischen Anbaugebieten verändert. Zudem ändern sich die Konsumgewohnheiten. Junge Menschen in Frankreich trinken tendenziell mehr Bier oder verzichten ganz auf Alkohol.