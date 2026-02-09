Aktuelle Seite: Home > Sport > Steigerung im Slalom: Teamkombi-Silber für Kriechmayr/Feller
Feller machte im Slalom viel Zeit gut

Steigerung im Slalom: Teamkombi-Silber für Kriechmayr/Feller

Montag, 09. Februar 2026 | 15:03 Uhr
Die Abfahrt bei der Teamkombination
APA/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI
Von: apa

Vincent Kriechmayr und Manuel Feller haben mit Silber in der Teamkombination für die erste österreichische Alpin-Ski-Medaille bei den Olympischen Spielen in Italien gesorgt. Mit einer starken Slalomfahrt machte Feller den großen Rückstand Kriechmayrs nach der Abfahrt wett und katapultierte das Duo 0,99 Sekunden hinter dem Schweizer Duo Franjo von Allmen/Tanguy Nef noch auf den zweiten Platz, zeitgleich mit den Eidgenossen Marco Odermatt/Loic Meillard.

Raphael Haaser/Michael Matt landeten knapp dahinter auf Platz vier (+1,02), die Steigerung im Slalom sollte nicht für Edelmetall reichen. Stefan Babinsky/Fabio Gstrein schlossen als Achte (+1,41) ab, Daniel Hemetsberger/Marco Schwarz wurden Elfte (+1,86.). Für Feller war es nach Silber im Teambewerb 2018 die zweite olympische Medaille, Kriechmayr kommt diese Ehre bei Spielen zum ersten Mal zu.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

