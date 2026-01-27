Aktuelle Seite: Home > Sport > Schweizer Meillard gewinnt Schladming-RTL – Schwarz Achter
Schweizer Meillard gewinnt Schladming-RTL – Schwarz Achter

Dienstag, 27. Januar 2026 | 22:10 Uhr
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Von: apa

Das Riesentorlauf-Nightrace von Schladming hat nicht den erhofften österreichischen Podestplatz gebracht. Als bester ÖSV-Fahrer landete Marco Schwarz Dienstagabend vor 15.000 Heimfans auf Rang acht. Den Sieg auf der Eispiste der Planai holte sich der Schweizer Loic Meillard, der bereits vor drei Jahren hier gewann. Zweiter wurde der brasilianische Halbzeitführende Lucas Pinheiro Braathen (+0,73 Sek.), Rang drei ging an den Franzosen Alban Elezi Cannaferina (+0,90).

Schwarz verlor in der Entscheidung vier Plätze, am Ende fehlten dem Kärntner eine Sekunde auf einen Stockerlplatz. Zweitbester Österreicher wurde Joshua Sturm als Zwölfter. Stefan Brennsteiner musste sich mit Rang 15 unmittelbar vor Patrick Feurstein begnügen. Weltmeister Raphael Haaser kam nur auf Rang 22. Manuel Feller verpasste mit Startnummer 49 in seinem – nach eigenem Bekunden – letzten Weltcup-RTL das Finale als 44. klar. Lukas Feurstein schied im ersten Lauf aus.

Zu den Geschlagenen zählte auch Marco Odermatt, der Schweizer verteidigte mit Rang vier aber klar die Weltcup-Führung nach sieben von neun Riesentorläufen in diesem Winter. Am Mittwoch findet auf der Planai noch ein Weltcup-Slalom statt (17.45/20.45 Uhr/live ORF 1).

