Knapp 100 Läuferinnen am Start

Schweizerin Aline Hoepli siegt beim Europacup Slalom im Ahrntal

Freitag, 19. Dezember 2025 | 17:27 Uhr
Aline Hoepli_2 - ©Pierre Sieberin_Skiworld Ahrntal_QOG
Pierre Sieberin/Skiworld Ahrntal
Von: mk

Ahrntal – Das erste Slalom Europacup Rennen der Damen ging heute auf der Goasleitn-Piste in der Skiworld Ahrntal bei besten Bedingungen über die Bühne. Nicht zu schlagen war die Schweizerin Aline Hoepli die sich in einem hochklassigen Rennen vor Natalie Falch aus Österreich und Beatrice Sola aus Italien durchsetzen konnte.

Die anspruchsvolle bestens präparierte Strecke verlangte den knapp 100 Läuferinnen ihr ganzes Können ab. Im ersten Durchgang konnte sich Estelle Alphand mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor der Österreicherin Leonie Raich an die Spitze setzen. In einem spannenden zweiten Lauf konnte Alphand ihre Halbzeitführung nicht verteidigen und rutschte in der Entscheidung aus. Den Sieg im Ahrntal holte sich Aline Hoepli vor Natale Falch und Beatrice Sola und kann sich damit als „Queen of Goasleitn“ feiern lassen.

1.     Platz: ALINE HOEPLI (SUI)

2.     Platz: NATALIE FALCH (AUT)

3.     Platz: BEATRICE SOLA (ITA)

Von den Südtiroler Athletinnen konnten Celina Haller aus Schenna mit dem 26. Platz noch einige Europacup-Punkte sammeln. Laura Steinmair aus Olang wurde 33. Am morgigen Samstag geht es weiter mit dem zweiten Damen-Slalom auf der Goasleitn-Piste, wiederum der Möglichkeit die Rennen auch online per Live-Stream auf www.queensofgoasleitn.com zu verfolgen.

© 2025 First Avenue GmbH
 