Sechste Saison in Bozen für Dustin Gazley

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass der Vertrag mit dem italienischen Nationalstürmer Dustin Gazley für die Saison 2025/26 verlängert wurde. Der 36-Jährige geht damit in seine sechste Saison in Folge im weiß-roten Trikot. Gazley kommt aus einer Saison mit 34 Punkten in 40 Spielen und wurde von den Fans zum MVP gewählt.

Die Nummer 10 scheint nicht zu altern – ganz im Gegenteil. Am 3. Oktober wird er 37 Jahre alt, doch Jahr für Jahr beweist er aufs Neue, dass er ein unverzichtbarer Baustein im Gefüge der Weiß-Roten ist – das eigentliche Gehirn des Angriffs, des Powerplays und seit einigen Jahren auch des Penalty Killings. Die Zahlen sprechen für sich: In 275 Einsätzen sammelte er 228 Punkte – 96 Tore und 132 Assists – und ist damit der mit Abstand produktivste Angreifer der letzten Jahre. Er besitzt die beste Punktequote (0,85 Punkte pro Spiel) unter allen Spielern mit mehr als 200 Einsätzen für den HCB in der EBEL-/ICEHL-Ära. Kürzlich lief Gazley auch wieder für die italienische Nationalmannschaft auf, bei seiner zweiten Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Division I Gruppe A. In Sfântu Gheorghe (Rumänien) schaffte er mit dem Team den Aufstieg und steuerte vier Assists bei.

„Ich bin seit 2020 in Bozen und könnte nicht glücklicher sein, hier in meine sechste Saison zu gehen“, sagt Gazley. „Das Ziel bleibt dasselbe. Ich weiß, dass viele neue Gesichter in der Mannschaft sein werden und wir eine Doppelbelastung mit ICEHL und Champions Hockey League haben. Es wird entscheidend sein, körperlich und mental gut vorbereitet zu sein, denn uns steht eine lange und intensive Saison bevor. Die MVP-Auszeichnung der letzten Saison war eine große Ehre für mich – und ich freue mich darauf, den Fans auch in der kommenden Saison etwas zurückgeben zu können.“

Karriere

Gazley machte erstmals in der US-amerikanischen College-Liga NCAA auf sich aufmerksam, die ihm 2011 den Weg in die ECHL ebnete. Dort erzielte er in drei Saisons bei den Elmira Jackals und den Reading Royals 160 Punkte in 147 Spielen (48 Tore, 112 Assists). Seine Leistungen führten ihn auch in die American Hockey League, wo er bis 2018 dauerhaft spielte. In einer Saison bei den Binghamton Senators und fünf bei den Hershey Bears sammelte er insgesamt 160 Punkte in 317 Spielen (63 Tore, 77 Assists). 2018 wagte er den Sprung nach Europa und unterschrieb beim EC Red Bull Salzburg. Dort erzielte er 40 Punkte in 54 Spielen (18 Tore, 36 Assists) in Liga und Champions Hockey League. Nach einer kurzen Pause aufgrund der Geburt seines ersten Kindes wechselte er im November 2019 zum schwedischen Zweitligisten Mora IK in die Allsvenskan, wo er 31 Spiele absolvierte und 20 Punkte (9 Tore, 11 Assists) sammelte. Anschließend erfolgte sein Wechsel nach Südtirol.

Weitere Informationen über Dustin Gazley: https://www.eliteprospects.com/player/38239/dustin-gazley