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Paul Seixas distanzierte die Konkurrenz

Seixas gewinnt Fleche Wallonne – Mitterwallner Frauen-12.

Mittwoch, 22. April 2026 | 18:17 Uhr
Paul Seixas distanzierte die Konkurrenz
APA/APA/AFP/Belga/DAVID PINTENS
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Von: APA/dpa

Das französische Supertalent Paul Seixas hat den nächsten Prestigesieg im Radsport eingefahren. Der 19-Jährige gewann die 90. Auflage des Ardennen-Klassikers Fleche Wallonne und ist damit jüngster Sieger des Traditionsrennens. Seixas siegte nach der Kletterpartie an der bis zu 19 Prozent steilen Rampe nach Huy hinauf vor dem Schweizer Mauro Schmid und dem Briten Ben Tulett. Bei den Frauen triumphierte die Niederländerin Demi Vollering, Mona Mitterwallner wurde starke Zwölfte.

Die Tirolerin, die für das US-Team Human Powered Health fährt, kam am Ende des berüchtigten Anstiegs 49 Sekunden hinter der niederländischen Europameisterin ins Ziel. Die 24-jährige Mitterwallner war damit drittbeste Debütantin beim diesjährigen belgischen Traditionsbewerb, es ist zudem ihr klar bestes Ergebnis bei einem WorldTour-Klassiker.

Seixas setzte derweil seinen kometenhaften Aufstieg im Radsport fort. “Das ist unglaublich, was für ein Sieg. Letztes Jahr habe ich das Rennen noch im Fernsehen verfolgt, jetzt stehe ich auf dem Podium”, meinte der Franzose. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte er die schwere Baskenland-Rundfahrt gewonnen, nachdem er sich beim Schotterrennen Strade Bianche nur dem slowenischen Weltmeister Tadej Pogacar geschlagen geben musste. Am Sonntag kommt es zum Duell mit Pogacar beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich.

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