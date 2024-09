Sesko-Gala bei Slowenien-Sieg – Frankreich 2:0 gegen Belgien

Sesko in Torlaune: 4 Tore in 2 Spielen

Von: apa

Slowenien ist als Tabellenführer der Liga B/Gruppe 2 aus den September-Spielen der Fußball-Nations-League herausgekommen. Drei Tage nach dem 1:1 gegen Österreich besiegten die Slowenen am Montag in Ljubljana Kasachstan dank dreier Treffer von Benjamin Sesko mit 3:0 (2:0). In der Liga A/Gruppe 2 rehabilitierte sich Frankreich mit einem 2:0 (1:0) gegen Belgien für die Auftaktpleite gegen Italien. Die Squadra Azzurra gewann gegen Israel mit 2:1 (1:0).

In Ljubljana war Sesko mit einem Triplepack der überragende Spieler der Gastgeber, für die Sturm-Graz-Legionär Jon Gorenc Stankovic ab der 64. Minute im Einsatz war. Der einst bei Red Bull Salzburg ausgebildete Stürmer von RB Leipzig, der schon beim 1:1 gegen Österreich per Elfmeter getroffen hatte, sorgte mit seinen Treffern in der 23., 28. und 63. Minute für einen ungefährdeten Heimsieg. Der 21-Jährige hält damit nach 35 Länderspielen bei 14 Toren.

Drei Tage nach dem “kollektiven Versagen”, wie Teamchef Didier Deschamps die 1:3-Heimniederlage gegen Italien eingestuft hatte, entschieden die Franzosen in Decines-Charpieu bei Lyon das zweite Schlagerspiel für sich. Randal Kolo Muani (29.) brachte die “Equipe Tricolore” aus kurzer Distanz in Führung, nachdem Torhüter Koen Casteels einen Schuss von Ousmane Dembele vor die Füße des Stürmers abgewehrt hatte. Auch das zweite Tor ging auf das Konto eines Stürmers von Paris Saint-Germain, Dembele traf in der 57. Minute zum Endstand.

Italien gewann auch das zweite Match. In Budapest, wohin Israel aufgrund des Gaza-Kriegs ausweichen musste, sorgte Davide Frattesi mit einem Tor per Brust nach Flanke von Federico Dimarco für das 1:0 (38.). Moise Kean erhöhte nach einem Abpraller auf 2:0 (62.), im Finish verkürzte Mohammad Abu Fani auf 1:2 (90.).

In der Liga B/Gruppe 4 feierten Wales und die Türkei Siege. Die Waliser setzten sich in Montenegro nach einem Blitzstart (2:0 nach drei Minuten) mit 2:1 (2:0) durch. Die Türkei feierte in Izmir gegen Island einen 3:1 (1:1)-Erfolg und übernahm die Tabellenführung.