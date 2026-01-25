Aktuelle Seite: Home > Sport > Shiffrin fixiert mit Sieg vorzeitig Slalom-Kugel
Shiffrin fixierte ihre nächste Kristallkugel

Shiffrin fixiert mit Sieg vorzeitig Slalom-Kugel

Sonntag, 25. Januar 2026 | 13:18 Uhr
IMG-20230223-WA0031
APA/APA/AFP/MICHAL CIZEK
Schriftgröße

Von: apa

Mit einer Machtdemonstration hat Ski-Star Mikaela Shiffrin in Spindleruv Mlyn vorzeitig den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Slalom-Weltcup fixiert. Die US-Amerikanerin fuhr am Sonntag überlegen zu ihrem 108. Weltcupsieg und holte sich zum neunten Mal in ihrer Karriere die Slalom-Kugel. In Tschechien siegte die 30-Jährige mit einem Vorsprung von 1,67 Sek. vor der Schweizerin Camille Rast. Dritte wurde die Deutsche Emma Aicher (+2,18), drei Hundertstel vor Katharina Truppe.

Die Flachau-Dritte (+2,21) verbesserte sich im zweiten Durchgang trotz eines großen Fehlers noch um fünf Positionen. Katharina Huber gelang mit einem starken zweiten Lauf ebenfalls eine Aufholjagd, die Halbzeit-14. fuhr als Siebente (+2,91) in die Top Ten. “Ich habe probiert, mein Herz in die Hand zu nehmen”, sagte Huber im ORF.

Katharina Gallhuber sammelte bei der Olympia-Generalprobe als 14. (+4,28) gute Argumente für eine Nominierung für die Winterspiele in Italien. “Lieber wäre mir gewesen, wenn ich heute ein bombastisches Ergebnis gezeigt hätte”, betonte die Niederösterreicherin allerdings. Im Rennen um die Cortina-Teilnahme ist neben Gallhuber auch noch Lisa Hörhager, die zu Sturz kam und ausschied. Sie wurde zu Untersuchungen ins Spital gebracht.

Insgesamt 17 Kugeln für Shiffrin

Shiffrin liegt im Slalom-Weltcup zwei Rennen vor Saisonende nun uneinholbar 288 Punkte vor Rast. Im Gesamtweltcup baute Shiffrin den Vorsprung auf die Schweizerin nach ihrem 71. Slalom-Weltcupsieg, dem siebenten im achten des Olympia-Winters, auf 170 Zähler aus. Für die fünfmalige Gesamtweltcupsiegerin ist es die zwölfte Disziplinen-Kugel nach zwei Gesamtsiegen im Riesentorlauf und einem im Super-G.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
74
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Kommentare
46
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
40
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
40
Horror-Busfahrt in Brixen
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
35
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 