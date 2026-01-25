Shiffrin greift als Halbzeitführende nach Kugel

Von: apa

Mikaela Shiffrin hat sich im ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Spindleruv Mlyn in eine Position gebracht, in der sie die kleine Kristallkugel nur noch abholen braucht. Die US-Amerikanerin hat 1,26 Sek. Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener und 1,47 auf die Deutsche Emma Aicher. Beste Österreicherin ist die Flachau-Dritte Katharina Truppe mit 2,04 Rückstand als Neunte. Katharina Huber lag 2,62 zurück, Katharina Gallhuber 3,16.

Truppe und Huber haben ihre Olympiatickets sicher, für Gallhuber geht es noch um ein solches. Im Rennen um die Cortina-Teilnahme war auch noch Lisa Hörhager, die zu Sturz kam und ausschied, sowie Natalie Falch (+4,20), die die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasste.