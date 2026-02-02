Aktuelle Seite: Home > Sport > Sieben Südtiroler Athleten bei den Paralympischen Winterspielen
Im Para-Eishockey und Snowboard

Sieben Südtiroler Athleten bei den Paralympischen Winterspielen

Montag, 02. Februar 2026 | 12:10 Uhr
Von: luk

Bozen – Sieben Südtiroler Athleten werden vom 6. bis 15. März an der 14. Ausgabe der Paralympische Winterspiele Mailand-Cortina teilnehmen. Insgesamt stellt die italienische Delegation mit 40 Athleten (35 Männer, fünf Frauen) eine Rekordmannschaft. Die Bewerbe finden in sechs Disziplinen statt: Ski alpin, Skilanglauf, Biathlon, Snowboard, Rollstuhl-Curling und Para-Eishockey.

Sechs der Südtiroler Athleten werden im Para-Eishockey für die italienische Nationalmannschaft im Einsatz sein: Christoph Depaoli, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Nils Larch und Matteo Remotti Marnini. Emanuel Perathoner startet in den Snowboardbewerben.

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Sportlandesrat Peter Brunner übermittelten den Südtiroler Athleten ihre besten Wünsche und ermutigten sie, die Paralympischen Spiele mit Begeisterung und Einsatz zu bestreiten.

“Hinter euren sportlichen Leistungen stehen viele Geschichten von Leidenschaft, Widerstandskraft und Einsatz, die ihr bei diesem besonderen Ereignis sichtbar machen werdet”, betonte Landeshauptmann Kompatscher. Sportlandesrat Brunner sagte: “Seid stolz, dabei zu sein und ein Vorbild für viele Teamkollegen zu sein, die ihr vertretet. Der Sport leistet einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung von Barrieren und zur Erreichung wichtiger Ziele.”

Bezirk: Bozen

