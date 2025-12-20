Siege für Arsenal und Manchester City in der Premier League

Von: APA/Reuters

Arsenal und Manchester City haben im Kampf um die Spitze der englischen Fußball-Premier-League am Samstag Siege eingefahren. City legte zunächst vor und schlug daheim West Ham klar 3:0. Am Abend antwortete der Vizemeister aus London mit einem 1:0-Arbeitserfolg bei Everton und bleibt somit auch am vierten Advent zwei Zähler vor den “Skyblues” Tabellenführer. Eine bittere 1:4-Auswärtsniederlage gab es für Oliver Glasners Crystal Palace bei Leeds United.

Viktor Gyökeres sicherte Arsenal den Erfolg in Liverpool durch einen verwandelten Handelfmeter (27.). Leandro Trossard vergab mit einem Stangenschuss (64.) einen höheren Erfolg. Erling Haaland war derweil einmal mehr der Matchwinner für ManCity. Der Norweger traf gegen West Ham zweimal und bereitete das Tor von Tijjani Reijnders vor. Haaland hält bei 19 Ligatreffern in dieser Saison. Insgesamt hat der Starstürmer schon 104 Tore in der Premier League erzielt und überholte damit Cristiano Ronaldo. Während der Portugiese seine 103 Tore in 236 Spielen schoss, benötigte Haaland nur 114 Matches.

1:4-Packung für Glasner

Crystal Palace geriet in Leeds kurz vor der Pause auf Abwege, als United-Spieler Dominic Calvert-Lewin gleich zweimal zuschlug (38., 45.+4). Nach der Pause erhöhte Ethan Ampadu für die Gastgeber (60.). Der Palace-Treffer durch Justin Devenny (92./Elfmeter) kam zu spät, Anton Stach machte es schließlich für Leeds deutlich (101.). Das Glasner-Team verpasste damit den Sprung auf Rang fünf und ist Achter.

Newcastle United und Chelsea trennten sich 2:2. Die Gäste aus London machten dabei einen 0:2-Rückstand wett, Reece James und Joao Pedro egalisierten einen Doppelpack von Nick Woltemade. Chelsea bleibt Vierter, hat aber bereits zehn Punkte Rückstand auf Arsenal. Meister Liverpool gewann bei Tottenham, das eine Stunde lang in Unterzahl agierte und die Partie nur zu neunt beendete, 2:1. Die Reds verloren aber Alexander Isak, der bei seinem Tor zum 1:0 umgegrätscht wurde und danach nicht weiterspielen konnte. Bei den Spurs saß Kevin Danso nur auf der Bank.