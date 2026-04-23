Siege für Oklahoma und Detroit im NBA-Play-off

Von: APA/Reuters

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder und Detroit haben am Mittwoch im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA Heimsiege gefeiert. Thunder stellte mit einem 120:107-Erfolg über die Phoenix Suns in der “best of seven”-Serie der Western Conference auf 2:0. Detroit glich gegen die Orlando Magic im Osten dank eines 98:83-Siegs auf 1:1 aus. Für Oklahoma hatte der Sieg auch einen bitteren Beigeschmack, weil sich ihr Star Jalen Williams am linken Oberschenkel verletzte.

Williams hat eine durchwachsene Saison, hatte er doch im Grunddurchgang wegen Verletzungen nur 33 Spiele bestreiten können. Bester Werfer für Oklahoma war Shai Gilgeous-Alexander mit 37 Punkten und neun Assists.