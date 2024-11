Sieglose Wölfe: Knappe Niederlage auch in Klagenfurt

Von: ka

Klagenfurt/Bruneck – Zwei Tage nach der knappen Heimniederlage gegen Wien reisen die Wölfe nach Kärnten, um gegen den wiedererstarkten KAC zu bestehen. Coach Jaspers kann auf den kompletten Kader zurückgreifen; Bouramman kehrt an Stelle von Osmanski ins Lineup zurück.

Die Hausherren erwischen einen Traumstart: Bereits in der dritten Minute bringt eine sehenswerte Kombination über Bischofberger und Herburger den Klagenfurter Topscorer From in Position, der sicher zum 1:0 trifft. Kurz darauf muss Traversa wegen eines Fouls in der Offensivzone auf die Strafbank. Der KAC nutzt das Powerplay eiskalt aus und verdoppelt den Vorsprung mit Fraser, der nach einem nicht festgehaltenen Schuss von Jensen Aabo abstaubt (2:0; 7. Minute). In der zweiten Hälfte des Drittels kommen die Wölfe besser ins Spiel und haben auch die eine oder andere Torchance. Die besten finden Lacroix, der nach 14 Minuten aus kurzer Distanz an Dahm scheitert, sowie Coulter vor, der in Unterzahl einen schönen Konter fährt (19. Min.).

Im zweiten Abschnitt nehmen die Wölfe den Schwung mit und erzeugen viel Druck. Doch der KAC zeigt sich eiskalt: Beim ersten Entlastungsangriff überrascht Pastujov Pasquale mit einem Backhandtreffer zum 3:0 (24. Minute). Nur drei Minuten später sorgen die Wölfe für ein Lebenszeichen: Coulter startet auf der rechten Seite einen schnellen Konter, bringt die Scheibe vors Tor, und Frycklund schiebt zum 3:1-Anschlusstreffer ein. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währt jedoch nicht lange. Fraser zerstört diese mit einem Doppelschlag: Erst trifft er im Powerplay nach einem präzisen Assist von Mursak zum 4:1, dann hämmert er die Scheibe mit einem Bombenschuss ins Kreuzeck (5:1, 38. Min.).

Die Wölfe geben sich in diesem Spiel aber nie geschlagen. Im Schlussdrittel trifft Petan nach nur 17 Sekunden zum 5:2. Zwei Minuten später startet die Nummer 91 einen tollen Sololauf, lässt gleich vier Gegenspieler wie Slalomstangen stehen und bezwingt auch Dahm – nur noch 5:3! Nun spielt nur mehr der HCP. Findlay hat nach 46 Minuten das 5:4 auf der Schaufel (Save Dahm), Svedberg scheitert nach einem Sturmlauf am Innenpfosten (51. Minute). Drei Minuten vor der Schlusssirene fasst sich Andersen ein Herz und erzielt mit einem Onetimer ins Kreuzeck das 5:4. Die Schwarzgelben setzen alles auf eine Karte und versuchen mit einem sechsten Feldspieler für Pasquale noch das Unmögliche zu erreichen, doch ein Empty-Net-Treffer von Mursak beendet das Spiel (6:4, 60. Minute).

So verliert der HCP das fünfte Spiel in Folge. Der couragierte Auftritt zeigt aber, dass die Mannschaft Moral beweist und kämpferisch präsent sein kann. Am Mittwoch, 27. November, kommt Asiago Hockey nach Bruneck; Spielbeginn in der Intercable Arena ist um 19:45 Uhr.

EC-KAC – HC Pustertal 6:4 (2:0,3:1,1:3)

Referees: Fichtner, Piragic, Mantovani, Weiss

Goals KAC: From (3.), Fraser (7./pp1;36./pp1;38.), Pastujov (24.), Mursak (60./en.)

Goals PUS: Frycklund (27.), Petan (41.;43.), Andersen (58.)