Simoncelli und Mrva-Kovacs siegen bei Jubiläumsausgabe in Cavalese

Von: mk

Cavalese – Vom 24. Juni bis 4. Juli 2026 stand der Parco della Pieve von Cavalese im Zeichen der zehnte Ausgabe des lokalen Open-Turniers, das heuer als vierte von acht Etappen in die Mountain Tennis Trophy (powered by Banca Generali) eingebettet war. Mit 59 Herren und 22 Damen nahmen in etwa so viele Spielerinnen und Spieler teil wie im Vorjahr – ein weiterer Beweis für die anhaltende Beliebtheit der Turnierserie im Trentino.

Simoncelli gewinnt Herren-Gipfeltreffen in seinem dritten Match des Tages

Im mit Spannung erwarteten Duell der Nummer eins gegen die Nummer zwei der Setzliste behielt David Simoncelli (CT Rovereto | 2.4) gegen Titelverteidiger Davide Ferrarolli (ATA Battisti TN | 2.4) mit 6:1, 6:4 die Oberhand. Für Simoncelli war es bereits das dritte Match des Tages, nachdem er zuvor zweimal bei den Passeier Open in St. Martin in Passeier gefordert war – kurioserweise war es aber Ferrarolli, welcher sich im Laufe des Endspiels in Cavalese körperlich zunehmend angeschlagen zeigte. „Ich habe versucht, das Spielgeschehen zu dominieren und die Punkte etwas abzukürzen, weil es sich für mich heute um einen besonders intensiven Tennistag handelte. Dafür habe ich Lösungen gebraucht – und diese ganz gut umgesetzt. Ich widme diesen Sieg meinen Jungs des CT Rovereto“, so Simoncelli nach seinem Erfolg im Plopp-Interview.

Mrva-Kovacs krönt sich nach Endspiel gegen ihre gute Freundin

Bei den Damen holte sich Aliz Mrva-Kovacs (TC Gherdeina | 2.6) mit einem 7:5, 6:2-Erfolg gegen ihre gute Freundin und Vereinskollegin Sofia Selle (TC Gherdeina | 2.5) den Turniersieg – und sicherte sich so ein Jahr nach ihrer Finalniederlage gegen Elina Popescu ihren ersten Cavalese-Titel. Bereits 2025 hatte Mrva-Kovacs Selle in Cavalese bezwingen können, damals allerdings im Halbfinale. „Es war schön, gegen Sofia in diesem Finale zu spielen. Wir hatten, denke ich, beide ein recht gutes Level heute – zwar mit Höhen und Tiefen, aber wir können zufrieden sein“, resümierte die frischgebackene Siegerin am Plopp-Mikrofon.

Erfolge in den Conclusioni-Bewerben

In den Conclusioni der niedrigeren Spielklassen, wie sie für die MTT-Serie typisch sind, gab es weitere sehenswerte Matches. Bei den Damen sicherte sich Ludovica Modena (ATA Battisti Trient | 3.1) den Triumph in der dritten Kategorie, während Anna Pfeifer (ASC Eggen | 4.1) ihren Vorjahrestitel in der vierten Kategorie erfolgreich verteidigte. Bei den Herren setzte sich Federico Tamanini (CT Pergine | 3.3) in der 3. Kategorie durch, während sich Lokalmatador Michele Fiore (CT Cavalese | 4.1) in der vierten Kategorie auf höchst dramatische Weise zum Titel spielte.

OK-Team meistert Regenpausen mit Bravour

Das Organisationsteam um Präsident Enrico Vanzetta bewältigte einige Regenpausen souverän und sorgte von Anfang bis Ende für einen top organisierten und reibungslosen Turnierablauf. Mit der Jubiläumsausgabe in Cavalese hat die Mountain Tennis Trophy 2026 nun die Hälfte ihrer acht Etappen absolviert – sportlich packend geht es bereits nächste Woche in Riva del Garda weiter.